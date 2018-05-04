​Барнаульский поэт представит сборник рассказов о котах и соленых огурцах

8 мая в библиотеке имени Шишкова молодой барнаульский автор Михаил Максимов презентует дебютный сборник рассказов.

В сборнике, который загадочно называется "Солёные огурцы", по словам автора, замешаны немного фантастики, немного философии, немного сатиры и немного иронии над самим собой и окружающим миром.



Где заканчивается грань реальности и вымысла? Что делать, когда тараканы начинают разговаривать, а домашние коты превращаются в монстров? На эти вопросы дает ответ Михаил Максимов.

Гостей презентации ждут сюрпризы. Можно будет приобрести экземпляр сборника с автографом автора. Поддержать Михаила планируют музыканты Данил Тирских, Степан Степанов, Игорь Дра, а также коллеги-поэты.

Данил Антропов представит фрагмент из дипломной работы - короткометражный фильм по одному из рассказов. Александр Агалаков переживёт на импровизированной театральной сцене один из рассказов, вошедших в сборник.

Начало в 18:00. Вход свободный.