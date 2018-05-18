​​Барнаульский юмористический дуэт выступит на "Comedy Баттл"

Сегодня, 18 мая на телеканале ТНТ снова выступит известный барнаульский дуэт "Фукс и Мелкий".

Участники шоу прошли отбор благодаря тому, что Сергей Светлаков дал ребятам еще один шанс, и они его не упустили. Дуэт показал миниатюру на романтическую тему, которая открыла им дорогу во второй этап шоу.



Александр Фукс и Павел Беспалов выступают вместе больше восьми лет. Их творческий тандем участвовал в вечеринках "Comedy Баттл. Region", в шоу "Не спать" и "Comedy Баттл".

За время выступлений на различных площадках ребята накопили внушительный опыт и приобрели много друзей из мира юмора. Участники дуэта "Фукс и Мелкий" настроены побороться за главный приз в пять миллионов рублей.

"Победа в "Сomedy Баттл" открывает очень много возможностей. Если ты будешь очень смешной, то тебя и в Comedy Club могут позвать", — говорит Фукс. "И даже, если вас не взяли в следующий этап — не надо расстраиваться из-за этого, надо просто делать смешно и не опускать руки", — добавляет Мелкий.

Получится ли у дуэта "Фукс и Мелкий" попасть в полуфинал шоу "Comedy Баттл", узнаем сегодня в 22:00 на ТНТ.



Фото: пресс-служба ТНТ.