​Барнаульцев приглашают сыграть в "Кинотрек"

19 апреля в 19:00 в ресторане Vienne Lion стартует игра "Кинотрек". Принцип простой: команды собираются вместе, веселятся и разгадывают всякие хитроумные загадки о кино.

Играть в "Кинотрек" может команда от четырех до восьми человек. Их задача - узнать кинофильм по постеру, цитате, самодельному трейлеру (нарезке из кадров фильма под музыку), ответить на интеллектуальные вопросы, связанные с кино, выбрать лишний кадр - всего семь конкурсов по восемь заданий.



Эта игра точно вас порадует, если вы узнаёте любую часть Джеймса Бонда по случайному кадру, следите за творчеством Леонардо Ди Каприо еще со времен Санта Барбары и помните все 20 номинаций Мерил Стрип на "Оскар". Но даже если нет, эта викторина поможет весело с пользой провести свободное время.

Первая игра будет бесплатной. Далее - 300 рублей с человека. Продолжительность игры - 2.5 - 3 часа. Зарегистрироваться на игру можно здесь.