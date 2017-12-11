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​Барнаульцев зовут на новогодний бал "12 месяцев"

2017/12/11 12:04

В Барнауле пройдет традиционный новогодний бал. Участники студии старинного танца "Северная сторона" подарят жителям города красивую новогоднюю сказку.


Многим знакома старая сказка о двенадцати месяцах. Все знают, чем она закончилась. А вот что было потом? Организаторы предлагают гостям побывать в гостях у падчерицы, увидеть смену времен года и потанцевать красивые несложные танцы.

На балу будет дресс-код. Гостей просят придти в костюмах, относящихся к какому-либо сезону года. Ледяная январская метель, цветущий май или дождливый октябрь - можно выбрать определенную гамму костюма или соответствующие аксессуары. Советуют выбирать платья 19 века или более ранних времен.

Если вы испытываете сложности с подготовкой костюма, обратитесь в студию старинного танца "Северная сторона". Телефон для справок: +7 913 216 0012.

Место: ГМИЛИКА
Время: 23 декабря, 16:00
Цена: 250 рублей.

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