​Четыре района с эпилогом. В Барнауле поставят спектакль с участием самих горожан

Арт-площадка «Спичка» запустила новый проект «ГородВнутри». У его автора, режиссера Александра Агалакова, довольно амбициозная и экспериментаторская цель — создать спектакль о Барнауле, в котором сыграют сами жители. Их комические и трагические рассказы и воспоминания, связанные с городом, будут положены в основу постановки. Принять участие в проекте может любой человек.

Защемило



Существует мнение (правда, не всеми разделяемое), что, какие бы драмы ни ставил режиссер, это будет история отчасти про него самого. Агалаков в этом смысле не исключение.

Идея «ГородаВнутри» родилась у него давно, из его личных и очень неоднозначных взаимоотношений со столицей края. В 2007 году Александр окончил АГИК. Театральной режиссуре и актерскому мастерству он учился у прославленного педагога Анны Вахрамеевой. А потом на семь лет уехал в Москву и думал, что ни за что и никогда не вернется сюда.

«Просто в какой-то момент понял, что не вижу себя здесь, не хочу быть с этим городом. Не случился он для меня. Приезжал к нему просто в гости, — вспоминает Агалаков. — И как-то раз после двух лет разлуки я, подлетая к Барнаулу на самолете, смотрел в окно. И сердечко защемило».

Истории, из-за которых щемит сердечко, есть у многих, уверен режиссер, и пришло время поговорить по душам. Он видит свою задачу в том, чтобы эти истории «вытащить», сценически осмыслить и придать им театральную форму.

Найти историю

Александр Агалаков не ищет актеров, он ищет людей. На «Спичке» ждут всех, кто может поделиться рассказом о том, какую роль сыграл Барнаул в их жизни. Это должны быть события, которые случились благодаря или вопреки городу.

Режиссер все время говорит о столице региона как об одушевленном существе. «В этом проекте мне интересен город как явление, как стихия, — делится Агалаков. — Он внутри каждого из нас, и каждый из нас внутри него. Люди создают его атмосферу. Люди — его главная магистраль и его самая глухая подворотня».

Встречи с барнаульцами будут происходить два раза в неделю. Помимо бесед о городе и театре участников проекта ждут и тренинги по актерскому мастерству. Помогать в работе над проектом станут профессиональные актеры и педагоги.

Начало и конец

Каким будет этот спектакль, зависит только от тех, кто придет на «Спичку». Участники проекта и их истории должны сложиться в некий «пазл», возможно, какие-то сюжетные линии отпадут сами собой. «Но люди могут и остаться. Всем найдем применение», — говорит Агалаков.

Пока жанр будущей постановки обозначен как «пьеса в четырех районах с эпилогом». В Барнауле, однако, пять районов, и по режиссерскому замыслу Центральный должен стать местом действия, одновременно началом и концом города.

Желающие присоединиться к проекту могут позвонить по телефону 57-16-47 или написать в группу арт-площадки «Спичка».

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Алтапресс, Александр Агалаков.