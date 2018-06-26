День молодёжи в Барнауле будут праздновать три дня. Программа

День молодёжи в Барнауле в этом году будут отмечать аж три дня: 27, 28 и 30 июня. Нас ждёт турнир по боулингу, фестиваль красок, концерты, мастер-классы, поэтический слэм и даже полоса препятствий. "Афиша" публикует подробную программу праздника.

27 июня праздник откроется на площадке перед театром драмы. В 18:00 там выступит вокальная студия Basilio и стартует футбольная полоса препятствий с призами с символикой FIFA 2018. В 18:30 начнётся молодежный поэтический слэм «Читай и действуй» и конкурс рисунков на асфальте "Мы — молодые". В 19.00 студия "Северная сторона" проведет бесплатные танцевальные мастер-классы.

28 июня на уличной площадке по адресу ул. Юрина, 204В устроят большой фестиваль под открытым небом "Алтай, молодёжь встречай!". Его гостей ждут танцевальные баттлы (уличные танцы против старинных), мастер-классы от школы диджеев Dj school Barnaul, интерактивно-образовательная программа, розыгрыши призов и выступления молодёжных коллективов. Также молодые люди смогут вступить в ряды Российского союза молодёжи (РСМ). Они произнесут клятву, выпьют фирменный напиток РСМ (ряженка+сметана+молоко), а затем получат членские билеты и значки. Фестиваль продлится с 17:00 до 22:00.

Так же 28 июня в ТРЦ «Галактика» состоится турнир по боулингу. Заявку на участие можно подать по адресам: пр. Строителей, 117 (боулинг-центр «Галактика») и ул. Молодежная, 23 (комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту). Количество мест ограничено. начало в 12:00.

30 июня молодёжный праздник устроят в парке спорта Алексея Смертина. Там пройдёт летний кубок барнаульской лиги КВН, конкурс "Мисс Барнаул — 2018", фестиваль красок "Сияй", выступление DJ города, а ещё спортивное мероприятие "Марш-бросок", где гостям представят выставку современной боевой техники, вооружения и показательные выступления спецназа. Завершится праздник концертом кавер-группы "ZZ POP". Начало в 12:00.