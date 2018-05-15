Афиша

​Девушек зовут на кастинг конкурса "Мисс Алтай 2018"

2018/05/15 13:43

16 мая модельное агентство Татьяны Жилиной проведет кастинг на конкурс красоты "Мисс Алтай 2018". Для участия в нем приглашают девушек от 18 до 30 лет.


"Мисс Алтая" - ежегодный конкурс, который проходит при поддержке международных косметических компаний «Орифлейм» и «Мери Кей», а также парфюмерной компании Dreams.

С участницами работают представители fashion-индустрии и шоу-бизнеса Сибири: стилисты, фотографы, преподаватели колледжа и института культуры Алтайского края.

Возглавляет fashion подготовку конкурса - победительница всероссийских и международных конкурсов красоты, член жюри международного конкурса красоты "MISS QEEN EURASIA" Татьяна Жилина.

Для участниц организуют съемки в клипах, консультацию имиджмейкера, подбор модного образа, мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, фотосессии.

Кастинг пройдёт в гостинице "Турист", в офисе 1307. Нужно быть в коротком платье, а с собой взять туфли на каблуках. Записаться на кастинг можно по телефону +7 913 212 1665.

просмотров: 79
comments powered by HyperComments
Загрузка...


© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus