​Девушек зовут на кастинг конкурса "Мисс Алтай 2018"

16 мая модельное агентство Татьяны Жилиной проведет кастинг на конкурс красоты "Мисс Алтай 2018". Для участия в нем приглашают девушек от 18 до 30 лет.

"Мисс Алтая" - ежегодный конкурс, который проходит при поддержке международных косметических компаний «Орифлейм» и «Мери Кей», а также парфюмерной компании Dreams.



С участницами работают представители fashion-индустрии и шоу-бизнеса Сибири: стилисты, фотографы, преподаватели колледжа и института культуры Алтайского края.

Возглавляет fashion подготовку конкурса - победительница всероссийских и международных конкурсов красоты, член жюри международного конкурса красоты "MISS QEEN EURASIA" Татьяна Жилина.

Для участниц организуют съемки в клипах, консультацию имиджмейкера, подбор модного образа, мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, фотосессии.

Кастинг пройдёт в гостинице "Турист", в офисе 1307. Нужно быть в коротком платье, а с собой взять туфли на каблуках. Записаться на кастинг можно по телефону +7 913 212 1665.