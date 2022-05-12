Четыре новосибирских театра приедут с гастролями в Барнаул

С 17 июня в Барнауле стартует театральный фестиваль «Новосибирский транзит». Четыре театра из соседнего региона выступят в краевой столице.

В Барнаул приедут Новосибирский академический драматический театр «Красный факел», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», Новосибирский городской драматический театр п/р С. Афанасьева, Новосибирский молодежный драматический «Первый театр».

В краевой столице они покажут спектакли «Дикая утка», «Генерал и его семья», «Ханума» и «Марьино поле». Билеты уже в наличии.

Гастрольный тур «Новосибирский транзит» заменит традиционный конкурс «Ново-Сибирский транзит» театра «Красный факел», в котором принимают участие театры Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Из-за пандемии и ограничительных мероприятий сроки проведения VI „Ново-Сибирского транзита“ сдвинулись — вместо 2020-го он прошел в 2021 году, и провести следующий фестиваль теперь возможно только в 2024-м. Однако руководитель „Транзита“, директор театра „Красный факел“ Александр Кулябин разработал проект, реализация которого даст возможность не пропустить год, который при прежних обстоятельствах был бы фестивальным», — сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль-тур приурочен к 85-летию Новосибирской области. Всего новосибирские театры посетят четыре города — помимо Барнаула, они выступят в Томске, Кемерово и Новокузнецке.

Ранее в театре драмы прошла премьера спектакля «Трильби» по пьесе Григория Ге. Именно с постановки этой пьесы в 1921 году началась история барнаульского театра.

Фоторепортаж с события можно посмотреть здесь.