Барнаульских школьников на каникулах зовут послушать «Бременских музыкантов» в исполнении духового оркестра

На сцене выступит вокальный ансамбль «Бригантина» детской музыкальной школы Алтайского музыкального колледжа.
Руководитель — Елена Ульянова; солист — лауреат международных конкурсов Иван Остапенко (тенор). Режиссер-Сергей Филипченко.
Художественный руководитель и главный дирижер Александр Онищенко.
Концерт пройдет в 18:30 в концертном зале ДК «Сибэнергомаш». Цена билета — 200−250 рублей.
Напомним, 31 марта в концертном зале Русского камерного оркестра выступит ансамбль «АлтайКай» — виртуозы горлового пения из Республики Алтай.