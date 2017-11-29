​Два барнаульских театра запустили новые проекты для самых маленьких зрителей

Театр кукол и МТА запустили новые детские проекты, тем самым расширяя свою аудиторию. Теперь не только школьники, но и совсем малыши могут посещать спектакли.

Театр на подушках в "Сказке"



В декабре в театре кукол стартует проект "Театр на подушках", рассчитанный на возрастную категорию "0+".

Создатели решили взять беспроигрышный материал из золотого фонда детской литературы. Сейчас готовится серия спектаклей под общим названием "Чукоккала". Эти представления будут основаны на трех произведениях Корнея Чуковского, которые наверняка знакомы и детям, и родителям, – "Мойдодыр", "Муха-Цокотуха" и "Бибигон". Клоунессы, которые водят кукол и общаются со зрителями, будут носить имена детей и внуков Чуковского.

Все спектакли интерактивные, с детьми постоянно будут играть и втягивать их в сценическое действие. "Мы постараемся сделать так, чтобы было интересно и самым маленьким детям, от полугода, и зрителям чуть постарше", – говорит режиссер Антон Абрамов.

Представления будут идти около получаса, чтобы малыши не успели устать. Цена билета 200 рублей. Билеты нужно будет приобрести для ребенка и отдельно для сопровождающего взрослого.

Премьерные показы "Театра на подушках" пройдут уже на этой неделе. В субботу, 2 декабря покажут "Мойдодыр" (11:30) и "Муху-Цокотуху" (13:30). В воскресенье, 3 декабря: "Муха-Цокотуха" (11:30), "Мойдодыр" (13:30).

ЗабаваPlay в МТА

Новый проект ЗабаваPlay в МТА предназначен в первую очередь для самых маленьких детишек, в том числе с особенностями развития. Часто дети с особенностями развития хотят придти в театр, но не могут в силу разных причин, и вынуждены все время сидеть дома. Более того, им не подходят спектакли на большой сцене.

Первым спектаклем проекта станет "Мой дом и духи в нем". Это игра по мотивам русских народных сказок в обработке Алексея Толстого. Ее покажут в уютном пространстве на экспериментальной сцене театра "Пятый угол".

Артистка Молодежного театра Алтая Любовь Хотиева создала этот спектакль на стипендию Союза театральных деятелей. Теперь он включен в репертуар. Юных зрителей усадят вокруг актрисы на подушках, и она расскажет им сказки. Ребята прячутся в "сугробе", изображают звуки леса, с удовольствием рассматривают предметы старинного русского быта. В конце представления Любовь Хотиева создает из подручных материалов героиню сказки Коровушку, неизменно вызывающую восторг у детей.



Постановка предназначена для детей от 2 до 7 лет. Продолжительность спектакля: 45 минут. Премьера пройдет 9 декабря в 12:00. Цена билета 200 рублей. Взрослые покупают билет отдельно.