​Егор Крид стал новым холостяком в шоу на ТНТ

11 марта в 20:00 на ТНТ начался новый сезон шоу "Холостяк", где герой должен выбрать из 25 красивых девушек одну единственную. Новым холостяком ТНТ стал певец, композитор, музыкант и поэт Егор Крид.

Егор Крид - самый молодой холостяк за всю историю проекта. Выбор главного героя продюсерам дался нелегко. На эту роль рассматривали многих известных женихов.

Крид возглавляет топы самых завидных российских женихов, а также входит в топ-10 российских знаменитостей Forbes. Миллионы признаний в любви и огромная армия поклонниц сопровождают музыканта по жизни. Но именно бешеная популярность мешает Егору поверить в настоящую любовь и встретить ее в обычной жизни.

Шоу снимали в самых красивых уголках мира. Основные съемки проходили в Барселоне и в Дубае. Свидания поразят воображение: полет на вертолете над вулканическим парком Гарочча и остановка в кратере дремлющего вулкана, "прогулка" по опасной тропе короля Эль-Каминито-дел-Рей, охота на привидений в заброшенном кинотеатре, исповедь в церкви и многое другое.

Основное отличие этого сезона от остальных в том, что имя героя до начал съемок втайне удержать не удалось. Большинство участниц знали или догадывались о том, что холостяком будет Егор Крид.

"Многие были с ним знакомы до проекта. Одна из девушек буквально за два дня до начала съемок работала с ним в рекламе, другая дружила с ним много лет, некоторые из претенденток его фанатки, - говорит продюсер шоу Мария Никольская. - В общем, интриг в связи с этим сразу образовалось очень много".

За сердце Егора Крида придут бороться яркие и необычные девушки. Например, участница прошлого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина, участницы шоу "Танцы" на ТНТ Ульяна Пылаева и Елена Головань, а кроме этого ню-модель, секс-коуч, мать двоих детей, девушка на седьмом месяце беременности, участница всех сезонов одного популярного реалити, дипломат, ди-джей и даже замужняя дама.

Новый сезон шоу "Холостяк" выходит по воскресеньям в 20:00 на ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ.