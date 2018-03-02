​Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин оценили Дворец спорта в Барнауле и показали новое шоу

Илья Авербух привёз в Барнаул новую шоу-программу "Вместе и навсегда", в которой участвуют любимые зрителями мировые чемпионы по фигурному катанию. Перед выступлением многократные чемпионы России и мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин рассказали о новом туре и жизни чемпионов.

- Расскажите о новом шоу? Чем оно удивит зрителей?



(ММ): Формат предыдущих программ нами сохранён – в первом отделении мы выступаем с сольными номерами. Во втором – с театрализованным общим представлением, где каждый герой играет свою роль. В этом году Илья придумал философское выступление, идея которого - "жизнь как поезд". Все мы едем в этом поезде. Люди выходят и заходят в вагон, встречают и провожают друг друга.

- Нам стоит в будущем ждать постановки масштабнее, может быть, с объёмными декорациями?

(ММ): Масштабные проекты не мобильны, не очень подходят для гастролей: там серьёзные декорации, звуковые эффекты... Как только предоставят условия, мы привезём такое шоу. Если честно, хотелось бы изменений от площадки – в большинстве городов уже есть достойные катки, а Барнаул пока отстаёт. Лёд у вас хороший, но Дворец не приспособлен для крупных проектов. Не знаю, с чем это связано. Наверное, это вопрос к местной администрации. Но на каждую новую программу Илья старается привезти новых исполнителей, придумать новый сюжет.

- Поделитесь, как проходят ваши репетиции перед туром?

(ММ): Все мы собираемся ночью на катке, потому что большинство катков днём заняты детско-юношескими спортивными школами. Илья рассказывает нам, что хочет увидеть в новой программе – мы воплощаем идею в жизнь. Занимаемся по чуть-чуть, но каждый день.

- А откуда берутся силы на большое турне?

(ММ): Сила появляется, когда видишь полный зал, мы вдохновляемся поддержкой зрителей. Конечно, и профессионализм играет роль – мы не первый год в спорте. Подбадривает ещё и творческое соперничество: как любой звёздный коллектив, фигуристы конкурируют друг с другом. Именно эта конкуренция и дарит зрителю то шоу, которое ему так нравится. По-настоящему мы больше не соперники, а команда, настроенная на общий результат.

(ТТ): Да, чем дольше мы будем держаться единым коллективом, семьёй, которую 14 лет назад собрал Илья, тем больше замечательных постановок покажем зрителям. Мы хорошо чувствуем друг друга, знаем, кто на что способен, и это влияет на результат.

- Насколько тяжело с каждым годом придумывать всё новые сюжеты, элементы для шоу, улучшать технику катания?

(ММ): Да, это сложно. Ты видишь, как твой поезд молодости уходит, а ты не можешь его догнать. Мы держимся на мастерстве, на понимании техники.

- Ваше шоу приурочено к Олимпиаде. Что вы думаете о наших фигуристах?

(ММ): На мой взгляд, игры получились очень зрелищными. Я был за то, чтобы наши спортсмены в любом случае поехали на Олимпиаду. Но, слава богу, что нам в нашей спортивной карьере не приходилось делать такой неоднозначный выбор.

(ТТ): Я с уважением отношусь к Алине и Жене (Евгения Медведева и Алина Загитова - поьедительница Олимпиады в Пхенчхане - прим. ред). Они до последнего сохраняли видимость тандема. Хотя мне кажется, в спорте вообще не может быть дружбы. Чисто по-человечески, по-женски, её не может быть и вне льда. Это было очень достойное противостояние, их выступления будут помнить долгие годы. А Алина, 15-летняя малышка, ещё, наверное, не осознаёт, что она совершила.

- Татьяна, у вас была травма. Вы полностью восстановились?

(ТТ): Да, буквально два месяца назад на выступлении в Санкт-Петербурге я сломала ногу. До полного восстановления ещё минимум месяц, сейчас только я должна была отставить костыли и учиться ходить. Но захотела поехать в тур. В коллективе, конечно, смотрят на меня, как на сумасшедшую, но чем дольше бы я просидела дома, тем сложнее было бы возвращаться.

- Опишите чувства перед выходом на лёд. Вы до сих пор волнуетесь, как в первый раз?

(ТТ): Волнение присутствует всегда. Неважно, сложные технические элементы ты делаешь или простые, всегда хочется отработать по максимуму. Адреналин начинает вырабатываться и мешает спокойно работать.

(ММ): Сначала ты стоишь за бортиком, и тебе страшно, а потом ты преодолеваешь себя и выходишь на лёд. И чувствуешь смесь движения по земле и полёта. Лёд полностью захватывает фигуриста, это просто магия.

Текст: Оксана Килина

Фото: Лидия Желтова.