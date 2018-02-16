​Фото. Барнаульская студия "Лариса" выступила перед многотысячными толпами в Индии

Известная барнаульская творческая команда Larisa Dance Show вернулась из масштабного тура по индийским городам. Тур стал возможен благодаря многолетнему сотрудничеству штата Керала и Алтайским краем в туризме и культуре.

В этом году по приглашению Почетного консула Российской Федерации в Индии Ратиша Наира в Индию отправились Larisa Dance Show , вокалисты Александр Рухадзе и Яна Филиппова.



Наши артисты выступили с часовой программой в трех крупнейших городах штата. Программа включала в себя танцевальные и вокальные номера в классическом, эстрадном, индийском и современном стиле.

В столице штата - городе Тривандрам - артистов принимала самая большая сцена - Театр Тагор, где собрались более 1200 зрителей.

Далее турне команды продолжилось на международном Керальском литературном фестивале в Каликуте, где концерт собрал более 2500 зрителей не только с Индии, но и со всего мира.

Заключительный концерт прошел в Куламе. Жители города впервые познакомились с русской культурой и культурой современной России. В следующем году артисты поедут в Индию в пятый раз.