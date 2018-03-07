Фронтмэн барнаульской панк-группировки "Дубовая роща" Вадим Вязанцев о новом альбоме, флешках и дураках

Творческое объединение "Дубовая роща № 6/17 ХО" начало рекламную акцию в поддержку нового альбома. Дубовики обещали публиковать по треку каждый день, но как истинные панки и разгильдяи иногда забывают, а иногда выкладывают по две дорожки сразу. О том, что за всем этим стоит, в интервью Афише рассказал солист и балалаечник "ДР" Вадим Вязанцев.

- Что представляет собой новый альбом?

- Он называется "Крупнейший за Уралом". А полное название "Крупнейший за Уралом петтинг-центр". Для скромных и нескромных как бы. Мы поняли, что треков накопилось аж 28, поэтому решили, что целый месяц будем их выкладывать. На самом деле песен там немного - всего 12. Остальное детский радиотеатр.

- Для детей, конечно.

- Не очень. Поклонники наверняка помнят, что у нас были такие дубовые листья с разными заметками, мы их на концертах с потолка сбрасывали. Вот теперь они включены в альбом. Это такие дебильные рассказы под дебильную же музычку.

- Выкладывать альбом кусками - это такой пиар-ход?

- Может быть, и да. Но вряд ли.

- Долго работали над альбомом?

- Пять лет. Стихи и музыку писали, конечно, коллективно. За это время многое поменялось. Некоторые участники объединения, мягко говоря, разъехались, их место заняли другие. В альбоме только одна песня не наша - "Дуратино". На известный мотив. Остальное всё сделали сами.

- Что за всем этим следует?

- За этим следует придти 31 марта в Rock Pub на концерт, где мы сыграем песни из альбома и проведем традиционные конкурсы.

- Это будет нечто грандиозное?

- Это будет уныло, как всегда.

- Каким составом выступаете?

- Я сыграю на балалайке, на трубе будет играть Иван Наумов, Андрей Волков - за барабанами, Иван Говорухин с бас-гитарой. Есть у нас еще один гитарист, чьё имя слишком известно, чтобы его произносить всуе.

- Андрей Никитин будет читать стихи и проводить конкурсы?

- Будет. Как миленький. Возможно, позовем кого-нибудь в поддержку. Например, Николая Копытова и Bad Smuzzy.

- Копытов уже в курсе?

- Копытову даже в день концерта не обязательно знать, что у него концерт.

- Закуплен ли реквизит? Чем собираетесь удивить?

- Когда мы делали прошлый альбом "DEMO собачье", были актуальны компакт-диски. Поэтому мы записали на них наши песни и продавали или просто раздавали. Теперь наступило время других носителей. Поэтому в Китае специально к концерту заказано несколько десятков стрёмных флешек.

- Насколько они стрёмные?

- Совсем. Чтобы у людей не было соблазна записать на них хороший фильм, мы выбрали самые маленькие - на 256 Мб. Хотели купить в виде задницы, но красивых не было. Поэтому флешки будут в дубовом исполнении. Запишем на них альбом.

- Презентация альбома будет проходить в канун Дня дурака. Эти два события как-то связаны?

- Да. Мы просим всех гостей придти в клоунских колпаках и клоунских красных носах. Продаются, знаешь, такие - поролоновые, на резинках.

- Весна идёт, значит у "Дубовой рощи" будет традиционный сплав по Пивоварке и Барнаулке. Будет же?

- Да. Эта юбилейная акция - мы сплавляемся с 1993 года. Правда, на том месте, где мы обычно причаливали, теперь стройка. Рассматриваем другие места. Возможно, это будет парк Центрального района. Кроме того, нынче весна ранняя, так и что и сплавляться надо пораньше, чем обычно. Скорее всего, аккурат в день рождения дедушки Ленина.

Музыку из нового и старых альбомов "Дубовой рощи" можно послушать на официальном сайте или Вконтакте.

Справка

Википедия говорит, что день основания объединения творческого объединения "Дубовая роща № 6/17 ХО" - 4 декабря 1989 года. Это уникальное явление на рок-сцене Барнаула. Тексты их песен - самая невероятная панковская чушь. Эти ребята всё могут превратить в балаган. На концертах вместо "Браво!" поклонники "ДР" должны кричать "Ацтой!".

Ещё справка

Вадим Вязанцев, электробалалаечник, один из вокалистов, соавтор музыки и слов группы "Дубовая роща", герой-сплавщик по Пивоварке/Барнаулке, соорганизатор Чемпионатов мира по пентиксу (1995-2000), переводчик с сербского/хорватского языка, судья Европейской федерации хоккея на траве (EFH), один из соучредителей арт-галереи "Шляпа".

Текст: Надежда Тиунова

Фото: vk.com/dubovoe_ru.