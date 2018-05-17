Галопом к лету. Что ждать от нового сезона на Барнаульском ипподроме

20 мая Барнаульский ипподром открывает летний беговой сезон. Рассказываем, каким он будет и что точно нельзя пропустить.

В новую «летнюю» афишу ипподрома уже вписали 11 событий. Как правило, каждое из них состоит не только из лошадиных заездов и розыгрыша традиционных призов. На ипподроме всякий раз стараются придумать что-то особенное: показательные выступления спортсменов-конников и воспитанников пони-клуба, ярмарки, тематические фотосессии, шоу от профессионалов. Обычно программа каждого мероприятия расписывается не позже чем за неделю и во многом зависит от финансовых возможностей (например, иногда выступают только «свои» и бесплатно, а в другой раз удается позвать еще кого-нибудь).Но есть и такие события, которые в любом случае не проходят незамеченными.

«На первом месте по популярности, конечно, Кубок губернатора и Всероссийский фестиваль орловского рысака, которые в этот раз пройдут 4 и 5 августа, — рассказывает зоотехник ипподрома Юлия Парфенова. — Это традиционные соревнования, они проводятся ежегодно уже более 10 лет и на них всегда очень много зрителей: так, в прошлом году пришли рекордные 10 тысяч». Также большой интерес у публики вызывают Орловские призы (пройдут 24 июня). На этих скачках обычно собираются так называемые большие поля, то есть в каждом заезде участвует много лошадей, поэтому соревнования получаются зрелищными ипроходят в острой борьбе. И, наконец, на третьем месте — главные традиционные заезды для лошадей призовых пород. Их анонсируют на 1 июля.

«По большому счету, в течение всего года проводится одно и то же, тут мы велосипед уже не изобретем, — объясняет Юлия, — так что разницы для человека, который пришел к нам в первый раз, никакой. Грубо говоря, он все равно ничего не поймет. А вот для тех, кто ходит регулярно, совсем другое дело. Для них это не просто безликие лошади. Такие гости знают наших лошадей, знают наездников, болеют, переживают. Так же как во время футбольного матча, например. Это же тоже спорт».

В день открытия летнего сезона на Барнаульском ипподроме будет за кого поболеть. На скачки зарегистрировались 50 участников со всего Алтайского края. Среди них разыграют четыре приза: «Весенний» и «Открытие» для лошадей орловской породы, «Первомайский» и «В честь Дня Победы» для лошадей призовых пород.Всего будет 10 заездов, каждый на дистанцию 1600 метров. Первый стартует в 13.00, последний в 16.00.

«Конечно, не все участники равны, но борьба в каждом заезде будет серьезной. За первое место — точно “не на жизнь, а на смерть”», — уверяют специалисты ипподрома.

Помимо лошадиных скачек на открытии представятпоказательные выступления по высшей школе верховой езды, детский костюмированныйкотильон на пони и игру на выбывание «Стойла». Гости смогут покататься на пони и сделать фото на память. Кроме того, на открытии будет работать тотализатор.

Расписание летнего сезона смотрите на сайте ippodrom22.ru.