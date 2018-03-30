​Гарик Мартиросян покажет новое шоу 1 апреля

1 апреля бывает раз в году. Комедийное шоу "Мартиросян Official" еще реже — раз в жизни. Всего на один вечер Гарик Мартиросян превратит зал "Барвиха Luxury Village" в съемочную площадку своего комедийного шоу.

В мягкой домашней атмосфере на большом диване Гарик будет встречать гостей. На шоу придут:



Пока еще холостой Крид. О своем статусе Егор ничего существенного не расскажет. Шестой «Холостяк» в самом разгаре и роз в арсенале Крида еще предостаточно. Гарик остановится на творчестве певца и подробно разберет тексты его песен.

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Шоу начнется в 22.00.

Фото: пресс-служба ТНТ.