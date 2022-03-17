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Стало известно, когда и как в Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль

25 июня в Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «Ах, фест». Проведут его «вживую» и онлайн.

Гастрофестиваль "Ах!Фест"
Гастрофестиваль "Ах!Фест"
vk.com/club113425750

В формате онлайн пользователи смогут узнать рецепты интересных блюд высокой кухни из алтайских продуктов и приобщиться к гастроботанике. Организаторы обещают мастер-классы от поваров с миллионной аудиторией, пишет «ВизитАлтай».

Очная часть фестиваля традиционно пройдет в Долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье».

Принять участие приглашают ремесленников, рестораторов, артистов и музыкантов и всех желающих стать партнерами «Ах! Феста». Их регистрация проходит здесь.

Гостей же на фестивале будет ждать дегустация блюд и различные мастер-классы.

В последний раз гастрономический фестиваль «Ах! Фест» в очном формате прошел в 2019 году. Праздник посетили 3500 человек.

В прошлом году гастрофест провели в онлайн-формате. Трансляцию посмотрели свыше 11000 человек. Событие признали лучшим в формате онлайн по итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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