​Где в Барнауле покататься на коньках

Катки Барнаула повсеместно начнут работу через одну-две недели. При условии, что будет стоять морозная погода. В этом году, как и в прошлом зальют каток в центре города, перед театром драмы, и на пл. Мира в Ленинском районе. Также по многочисленным просьбам ледовую площадку организуют на ул. Сергея Ускова, 7 и на площади перед ДК "Южный". Прокат спортивного оборудования варьируется в пределах 150-200 рублей. Во многих местах со своими коньками пускают покататься бесплатно.

Клевченя. Работает: теплая раздевалка, гардероб, пункт проката коньков, пункт заточки коньков, музыка, искусственное освещение, кафе "Олимпийское". Режим работы: понедельник и четверг выходной, вторник-среда: 18:00-21:00, пятница-суббота: 18:00-21:00, воскресенье: 15:00-21:00. Коньки выдаются в прокат до 20:00. Со своими коньками, вход свободный. Прокат: 150 руб./час.



Спортивный комплекс «Обь». Ул. Папанинцев , 96, +7 960 950 4422. Ежедневно с 14:00 до 22:00; в выходные с 11:00 до 22:00. Прокат 100 руб./час. Группа более 10 человек - 80 руб./час. Вход со своими коньками 100 руб. без ограничения по времени.

Крытый каток «Льдинка». Ул. Энтузиастов, 12-в. 22-64-97. Понедельник-пятница с 12:00 до 22:00; выходные с 10:00 до 22:00. Прокат 160 руб./час, со своими коньками - 100 руб.

Стадион Алексея Смертина. Ул. Энтузиастов, 12-б. 47-19-19, 47-15-11. Ежедневно с 10:00 до 21:00. Прокат 120 руб./час, со своими коньками 70 руб.

Ледовый дворец «Динамо». Ул. Жасминная, 3. 25-36-83. График работы по уточнению. Выход на лед 150 руб. детский, 250 рублей взрослый.

«Олимпийский». Ул. Власихиская, 69-ф. Вторник, среда, четверг, воскресенье с 10:00-19:00; пятница, суббота с 10:00-21:00. Понедельник - выходной. Прокат 150 руб./час. Со своими коньками 50 руб.

Парк «Эдельвейс». Ул. Юрина, 275-б. 43-73-99. Ежедневно с 14:00 до 22:00; в выходные с 11:00 до 22:00. Прокат 100 руб./час, вход со своими коньками 100 руб. без ограничения времени.

«Лабиринт». Ул. Юрина, 197. 33-95-10. Ежедневно с 11:00 до 20:00. Прокат 100 руб.; со своими коньками 50 руб. без ограничения по времени.

Парк «Арлекино». Ул. Г. Исакова, 149-а. 60-28-26. В будни с 10:00 до 22:00; в выходные с 10:00 до 23:00. Прокат 100 руб.; вход со своими коньками 50 руб.

Парк активного отдыха «Экстрим». Пр. Ленина, 152-д. 39-03-10. Стоимость проката коньков 120 рублей в час, со своими - 70 рублей на весь день. Будни: 11:00-21:00. Выходные: 9:00-21:00.

Парк Центрального района. Пр. Социалистический, 11. 63-45-75. Ежедневно с 10:00 до 19:00; выходной - понедельник. Прокат 90 руб.; вход со своими коньками 80 руб.

Лыжная база «Локомотив». Ежедневно с 9:00 до 17:00. Прокат: взрослые - 100 руб./час, детские 60 руб./час. Вход со своими коньками – 50 руб. без ограничений по времени.

Хоккейные коробки

Индустриальный район

Детско-юношеский центр. Ул. 50 лет СССР, 10-а

Ул. Власихинская, 81

Южный Власихинский проезд, 36 (хоккейный клуб «Балтика»)

Северо Власихинский, проезд 64 (спортивная школа имени Алексея Черепанова);

Ул. Сергея Семенова, 9 (клуб «Семеновец») 19

280-летие, 16 (клуб «Александр Невский»)

Павловский тракт, 68-а

Ул. 50 лет СССР, 10

Ул. Балтийская, 12

Ул. Благовещенская, 4-а

Ул. Радужная, 4-й переулок;

Ул. Светлая, 7

Пересечение Луганская-бульвар Мирный.

Центральный район



Крытый хоккейный корт. Пер. Ядринцева, 76

Пос. Южный. Ул. Белинского, 9

С. Лебяжье, школа №93. Ул. Школьная, 65

Пос. Центральный, школа №91. Ул. Мира, 11

Пос. Бельмесево, школа №94. Ул. Отечественная, 22

Пос. Затон. Ул. Водников, 11

Микрорайон «Сибирская долина». Ул. Житомирская, 22

Октябрьский район

«Полимер». Ул. 1-ая Западная, 55

«Маяк», ул. 40 лет Октября, 33-а

ВРЗ, ул. Воровского, 110, к2

Ленинский район

«Скиф». Ул. Юрина, 287-а

«Атлант». Ул. Юрина, 255

«Факел». Ул. Шукшина, 2-а

Школа №75. Ул. Г. Исакова, 195

Железнодорожный район

Ул. Червонная, 9

Школа № 78. Пр. Коммунаров, 100

«Метеор». Ул. С. Западная, 230

Ул. Г. Исакова, 113-а

Пр. Ленина, 79.

Все площадки огорожены, имеются места для хранения и раздевалки, а с маленькими барнаульцами тренеры хоккейных клубов «Александр Невский», «Балтика», «Семёновец» и спортивной школы по хоккею имени Алексея Черепанова занимаются бесплатно.



Время работы и стоимость проката уточняйте в местах катания.