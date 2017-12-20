​Где в Барнауле покататься на лыжах

Несмотря на то, что снега пока выпало мало, спортивный сезон в Барнауле открыт. Взять лыжи напрокат в этом году можно за 80-200 рублей в час.

Авальман

Ул. Абаканская, 3-в

Тел. 68-46-20

Режим работы: пн-пт с 13:00 до 22:00, сб-вс с 10:00 до 21:00.

Елочка

Ул. Власихинская, 67-а/479

Тел. 58-52-58

Режим работы: пн-вс с 10:00 до 19:00.

Локомотив

Ул. Кутузова, 140

Тел. 29-23-13

Режим работы: вт-вс с 09:00 до 18:00, выходной: понедельник.

Динамо

Змеиногорский тракт, 36

Тел. 68-43-93

Режим работы: ср-пт с 11:00 до 18:00, сб-вс с 09:00 до 19:00.

Кутузовский

Ул. Кутузова, 8-а

Тел. 25-43-42

Режим работы: пн-вс: с 09:00 до 22:00.

База АлтГТУ

Ул. Кутузова, 12-а

Тел. 31-85-13

Режим работы: пн-вс с 09:00 до 17:00.

База АлтГПУ

Ул. Кутузова, 10-а

Тел. 31-80-45

Режим работы: сб-вс с 10:00 до 17:00.

База АлтГУ

Ул. Ляпидевского, 140

Тел. 68-20-58

Режим работы: пн-вс с 09:00 до 19:00.

Олимпийский

Ул. Власихинская, 69-ф

Тел. 52-92-22

Режим работы: вт-вс с 10:00 до 19:00 пт-сб с 10:00 до 21:00, выходной: понедельник.

Станкостроитель

Ул. Тихонова, 33-б

Тел.: 68-49-42, 68-42-49.

Режим работы: ср-вс с 09:00 до 18:00.

Стройгаз

Широкая просека, 15

Тел. 68-88-55

Режим работы: пн-пт с 10:00 до 17.00, сб-вс с 10:00 до 20:00.

Лесные дали

Широкая просека, 17

Тел. 29-97-29

Режим работы: пн-вс с 09:00 до 22:00.

Крылатых

Ул. Власихинская, 67-к

Тел. 60-66-82

Режим работы: пн-пт с 10:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 20:00.

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