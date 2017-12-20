​Где в Барнауле покататься на лыжах

Несмотря на то, что снега пока выпало мало, спортивный сезон в Барнауле открыт. Взять лыжи напрокат в этом году можно за 80-200 рублей в час.
Авальман
Ул. Абаканская, 3-в
Тел. 68-46-20
Режим работы: пн-пт с 13:00 до 22:00, сб-вс с 10:00 до 21:00.
Елочка
Ул. Власихинская, 67-а/479
Тел. 58-52-58
Режим работы: пн-вс с 10:00 до 19:00.
Локомотив
Ул. Кутузова, 140
Тел. 29-23-13
Режим работы: вт-вс с 09:00 до 18:00, выходной: понедельник.
Динамо
Змеиногорский тракт, 36
Тел. 68-43-93
Режим работы: ср-пт с 11:00 до 18:00, сб-вс с 09:00 до 19:00.
Кутузовский
Ул. Кутузова, 8-а
Тел. 25-43-42
Режим работы: пн-вс: с 09:00 до 22:00.
База АлтГТУ
Ул. Кутузова, 12-а
Тел. 31-85-13
Режим работы: пн-вс с 09:00 до 17:00.
База АлтГПУ
Ул. Кутузова, 10-а
Тел. 31-80-45
Режим работы: сб-вс с 10:00 до 17:00.
База АлтГУ
Ул. Ляпидевского, 140
Тел. 68-20-58
Режим работы: пн-вс с 09:00 до 19:00.
Олимпийский
Ул. Власихинская, 69-ф
Тел. 52-92-22
Режим работы: вт-вс с 10:00 до 19:00 пт-сб с 10:00 до 21:00, выходной: понедельник.
Станкостроитель
Ул. Тихонова, 33-б
Тел.: 68-49-42, 68-42-49.
Режим работы: ср-вс с 09:00 до 18:00.
Стройгаз
Широкая просека, 15
Тел. 68-88-55
Режим работы: пн-пт с 10:00 до 17.00, сб-вс с 10:00 до 20:00.
Лесные дали
Широкая просека, 17
Тел. 29-97-29
Режим работы: пн-вс с 09:00 до 22:00.
Крылатых
Ул. Власихинская, 67-к
Тел. 60-66-82
Режим работы: пн-пт с 10:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 20:00.
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