​Где отпраздновать 8 Марта в Барнауле

Устроить даме сердца романтический вечер в Барнауле легко. В этот день театры, клубы и рестораны предлагают специальные программы. Рассказываем, где весело отпраздновать Междунарожный женский день.

Дыхание весны



Уже девять лет, четыре раза в неделю известная барнаульская художница Евгения Октябрь ведет мастер-классы в арт-галерее «Бандероль». Здесь открыта выставка её картин и произведений её учеников. Выставили все самое лучшее, яркое и весеннее. Темой выставки стали цветы. Созданные энергичными, пастозными мазками при помощи мастихина, цветы оживают на картинах. Сочные и яркие, они заражают каждого весенним настроением. Галерея работает с 10:00 до 18:00.

Жемчужина оперетты



В театре музкомедии дадут "Летучую мышь" – настоящую жемчужину творчества Иоганна Штрауса – сына, "короля вальсов", признанный "хит" мирового музыкального театра. В основу сюжета положен действительный случай, забавный и пикантный анекдот, имевший место в Париже в конце XIX века.

Начало в 17:00. Ценна билета: 300-600 рублей.

Веер в шкатулке

Спектакль МТА "Четыре веера из шкатулки" основан на японских народных сказках и поэтических текстах "Ямато-моногатари" - памятнике японской литературы второй половины X столетия. Добрый и мудрый сказитель Гидаю откроет волшебную шкатулку, и по взмаху волшебного веера перед зрителями будут появляться персонажи японских сказок в характерных для этой страны красочных нарядах и масках. Сказки Японии - это большой волшебный мир, и в нем куча разнообразных реальных и сказочных героев.

Начало в 17:00. Цена билета: 300 рублей.

Музыкальные подарки

В Hairy Lemon Pub выступит Алексей Нежный & Фьюжн Бэнд. Шутки, каверы и хорошая музыка обеспечены. Гостей ждут к 21:00. Вход 200-300 рублей.

В Harats Pub в этот день выступит барнаульский кавер-бэнд Enjoy. Начало также в 21:00.

В клубе "Питер" 8 Марта пройдёт вечеринка "На лабутеНАХ!". Всем девушкам бесплатный вход, а с 22:00 до 00:00 им нальют по бокалу шампанского в подарок. Гостей ожидает зажигательная шоу-программа от Александра Поля, вокал от Lisa&Mirov, конкурсы, призы, дискотека и мужской стриптиз. Начало в 20:00. Вход для мужчин 200 рублей.

В баре "Крыша" выступит участиник шоу "Голос" и "Х-фактор. Главная сцена", знаменитый барнаулец Иван Чебанов. Начало в 20:00. Вход 300 рублей.

В "ХХХХ" в этот день для милых дам предложат мужскую компанию DJ Fedorov, DJ Pacman и MC Niki. А так же цветы на входе для всех девушек и шоты парням для расслабления. Вход всем девушкам свободный.

Чаепитие в парке



В этот день в 12:00, 14:00 и 16:00 в Центральном парке каждый желающий сможет отправиться в путешествие по страницам прошлого и отведать ароматный травяной чай, став участником квеста "Поиски рецепта здоровья в Аптекарском саду". Стоимость участия 75 рублей, сладость в подарок. Первую десятку посетительниц катка ждут приятные подарки от парка.

Накануне

Для тех, кто начнет праздновать Международный женский день накануне, 7 марта на площади перед ДК "Трансмаш" проведут большой концерт с угощениями и выступлениями лучших барнаульских коллективов. Он начнется в 17:00, а в 21:00 здесь прогремит праздничный салют.

Вечеринки пройдут во всех клубах города, а в баре "Эльбрус" поздравлять дам будет нескучный дуэт Глеба Пикалова и Михаила Банушкина "Бабий крафт" со своей хитовой кавер-программой. После музыкантов вечер продолжит рокотекой Fake DJ.