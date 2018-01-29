​Группа "АнимациЯ" исполнит в Барнауле новые песни по итогам путешествий по стране

В Барнауле выступит российская рок-группа "АнимациЯ". Ребята представят новую программу "Русские города".

В прошлом году "АнимациЯ" дала большой успешный концертный тур с презентацией альбома "Кругом враги", прониклась жизнью и бытом народа, насквозь пропиталась не только пылью, но и духом Отечества, впечатлилась увиденным, и творчески переварив, отрефлексировала с присущей только ей иронией.



Результатом всех этих путешествий, местами доходящих до захватывающих приключений, стала новая программа "Русские города". Помимо этого, конечно, будут исполнены исполнены все лучшие, проверенные временем хиты группы.

История группы началась в 2000 году, но сами музыканты ведут отсчёт с 2009 года, потому что за это время состав группы полностью поменялся. "АнимациЮ" создал бессменный фронтмэн Константин Кулясов.

В 2009 году "АнимациЯ" вместе с "Пилотом" отправилась в гастрольный тур в качестве разогревающей группы, а потом стала давать регулярные концерты.

В 2012 году вышел четвёртый альбом группы - "Время Ё". Песня "Родина" с этого альбома попала в эфир «Нашего Радио», а потом в хит-парад этой радиостанции "Чартова дюжина", где достигла второго места, а после заняла шестое место в "Чартовой дюжине" года и стала самой узнаваемой песней группы. В 2013 году в эфире "Нашего Радио" появилась песня "Спички", которая также дошла в "Чартовой дюжине" до второго места.

В конце 2013 года группа дебютировала в кинематографе: песня "Родина" вошла в саундтрек фильма "Курьер из рая" Михаила Хлебородова. А в апреле 2014 года песня "Ванька" стала звучать в фильме "Скорый "Москва-Россия" Игоря Волошина. В 2016 году песня "#Непорусски" стала саундтреком фильма "Жених".

На сегодняшний день "АнимациЯ" чуть ли не единственная группа, которая сумела поднять остросоциальные проблемы общества, рассказывая о них на доступном языке. Новый вызов повседневности от группы включает в себя новые для коллектива эксперименты в музыкальном пространстве и раскрывает тему жизни простого человека в современном обществе.

Место: клуб "Фараон"

Время 11 марта, 19:00

Цена билета: 900-1900.