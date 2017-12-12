​Группа "Эпидемия" представит в Барнауле новую метал-оперу

25 марта в Барнауле выступит легендарная группа "Эпидемия". Прямо сейчас ребята записывают новую эпичную метал-оперу, которую представят в нашем городе.

"Эпидемию" основал в 1993 году гитарист Юрий Мелисов, известным под ником Juron. И он остался единственным, кто остался в группе со дня ее основания.



Лирика группы всегда была так или иначе связана с фэнтези — с творчеством Маргарет Уэйс и Трейси Хикмена, Майкла Муркока, Джона Р. Р. Толкина и других писателей жанра.

С начала 2000-х Мелисов наконец принялся реализовывать свою давнюю мечту: сюжетную метал-оперу. В его первоначальные планы входила постановка по мотивам книжного сериала Dragonlance, но в итоге был написан самостоятельный, хотя и похожий, сюжет.

В записи концептуального альбома "Эльфийская рукопись" приняли участие музыканты из групп "Ария", Arida Vortex, "Чёрный Обелиск", "Мастер" и "Бони НЕМ". Презентация альбома совместно с группой "Ария" прошла в 2004 году перед шеститысячной публикой на фестивале "Пятница, 13-е". Популярность "Эпидемии" тогда взлетела до небес. Песня с альбома — "Пройди свой путь" на месяц заняла 1-е место в хит-параде Нашего Радио "Чартова Дюжина".

В декабре 2007 года группа записала продолжение оперы: "Эльфийская рукопись: Сказание на все времена". А в 2014 вышло и третье произведение — "Сокровище Энии".

Сейчас "Эпидемия" готовит новую, уже четвертую по счету метал-оперу, которая свяжет воедино все предыдущие части и даст ответы на вопросы, оставшиеся у поклонников после альбома "Сокровище Энии".

"Если предыдущая часть была скорее позитивной и шутливой, то новая (пока еще безымянная) работа должна стать более трагичной и глубокой как по сюжету, так и по музыкальной составляющей", - говорит Юрий Мелисов.



Место: клуб "Фараон"

Время: 19:00

Цена билета: 1300-2500.