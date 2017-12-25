Группа "Калинов мост" отпразднует в Барнауле 20-летие альбома "Оружие"

6 марта в Барнаул приедет легенда русского рока, фолк-группа "Калинов Мост". В этом году группа празднует 20-летие альбома "Оружие»".

В 2018 году Дмитрий Ревякин и группа "Калинов Мост" отправятся в большой гастрольный тур. В честь юбилея альбома музыканты выступят в десятках городов, подарят поклонникам ностальгические воспоминания и прекрасную музыку.



"Оружие" стал пятым студийным альбомом группы. По словам самих музыкантов, это сплав всего лучшего, что делала группа за многие годы. Альбом по звучанию отличался тем, что здесь впервые были использованы только гитары и барабаны, в отличие от предыдущих релизов, в которых находилось место клавишным и духовым инструментам.

Открывавшая пластинку "Сны сбываются" имела жесткое звучание, на заднем плане едва слышалась акустическая гитара, на авансцену вышла усиленная дисторшном электрогитара и быстрые барабаны. Пожалуй, единственной песней на альбоме, имеющей "легковесное" звучание стала "Родная", клип на которую транслировался на канале MTV.

На обложке CD - заходящее солнце, как близкое завершение жизненного процесса. Глаз - это надежда на новую, вечную жизнь. Грозовое небо, создающее тревожное настроение, - сомнение и неуверенность. Поле спелых злаков - тоже символ завершенности (урожай созрел). Колос олицетворяет собой все живое.

Место: ДК Сибэнергомаш

Время: 19:00

Цена билета: 1100-2200.

Смотрите и читайте на нашем сайте фоторепортаж и интервью Дмитрия Ревякина с концерта в марте 2017 года.