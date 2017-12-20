​Группа "КняZz" представит в Барнауле новый альбом

18 февраля группа "КняZz" представит в Барнауле альбом "Узники долины снов".

Шестой полноформатный альбом группы "КняZz" увидел свет в мае 2017 года. В релиз вошло 13 композиций, из которых две – "Брат" и "Призраки Там-Тама" – уже состоявшиеся радиохиты. Летом на верхнюю строчку хит-парада "НАШЕго Радио" взлетела ещё одна композиция – "Наука Билли Бонса", ставшая, по мнению поклонников, одним из флагманов пластинки.



Тематика текстов этого альбома разнообразна – слушатель найдёт здесь не только одиозных исторических персонажей, фольклорных и во многом инфернальных героев, но даже обращение к библейскому сюжету.

Новый материал был представлен широкой аудитории на главных летних фестивалях страны, а теперь команда отправляется в масштабный гастрольный тур в поддержку альбома.

На концерте, помимо композиций из новой пластинки "Узники Долины Снов", прозвучат лучшие песни с предыдущих альбомов группы "КняZz", а также избранные хиты Князя времён легендарного "Короля и Шута".

Место: клуб "Фараон"

Время: 19:00

Цена билета: 1200-1800.