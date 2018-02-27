​Группа "Нервы" выступит в барнаульском клубе

"Нервы" — украинская музыкальная поп-рок группа, появившаяся на свет благодаря Евгению Мильковскому.

Группа активно гастролирует по городам России и Украины. Несколько их композиций стали саундтреками к молодёжным сериалам "Физика или химия", "Универ. Новая общага", "Закрытая школа", "Чемпионки" и "Ангел или демон", "Физрук", "Анжелика", "Молодёжка".



Перед широкой публикой группа предстала 5 марта 2011 года, запустив музыкальный видеоклип на песню "Батареи". В начале 2012 года "Нервы" начали давать крупные концерты на территории России.

За свою биографию группа успела несколько раз сменить вывеску в связи с конфликтами правообладателей, заключить и расторгнуть казавшийся перспективным контракт с лейблом Gazgolder, выпустить целых пять пластинок и обзавестись сотнями тысяч фанов по всему СНГ.

Все песни группы Мильковский пишет сам. Это лиричные и трогательные мелодии с чуть подростковыми текстами. При этом рок-н-ролльного драйва ребятам тоже не занимать. "Нервы" - это группа, в которой каждый слушатель находит то, что ему понравится.

Место: клуб "Фараон"

Время: 3 апреля, 19:00

Цена билета: 900-1900.