"Хоронько оркестр" даст концерт в Барнауле

В Барнауле выступит уникальный коллектив "Хоронько оркестр" - по мнению многих критиков, на сегодняшний день, единственный качественный российский акустик-бэнд, работающий в стиле кабаре.

Это профессиональные джазовые музыканте во главе с драматическим артистом Дмитрием Хоронько. Их конёк – импровизации и живое, очень эмоциональное общение со слушателями. Каждую композицию они не просто играют, но "пропевают" и играют, создавая множество мини-спектаклей прямо на глазах у публики.



Дмитрий Хоронько – настоящий человек-оркестр со множеством лиц, творящий уникальное гротескное представление с буффонадой всякий раз, когда выходит на сцену.

Лирический герой Хоронько пьянеет, заигрывает с залом, злится, смеётся, хулиганит, танцует. Артист известен тонкой импровизацией и смелостью, доходящей до дерзости, он постоянно балансирует между оскорбительным и шутливым. Хоронько истинный провокатор.

Музыкальная составляющая "Хоронько оркестра" - это и Жак Брель с его трагизмом и издёвкой, и Александр Вертинский, и классический джаз от Эллингтона до Бобби МакФеррина.

В состав "Хоронько оркестра" входят музыканты экстра-класса, известные по работе с Жанной Агузаровой и Лаймой Вайкуле, группой "Колибри" и "Ночными Снайперами". Соло-гитарист оркестра Ильдар Казаханов широко известен джазовой публике по сотрудничеству с известными российскими и западными джазменами. Ему отведена специальная страница в культовой книге В.Фейертага "Джаз в Петербурге. Who is Who".





Академичности в оркестр добавляет кларнет Сергея Ушакова, концертмейстера Санкт-Петербургской государственной консерватории. В арсенале коллектива есть песни Михаила Щербакова и Шиша Брянского в диапазоне от залихватского диксиленда ("Мне хорошо", "Ангелок") и еврейской свадьбы ("Пчела и бабочка") до латино-стилизаций и боссанов ("Аля Улю", "Ты едешь пьяная") и забойного ска-чарльстона ("Билли").

Место: Che Guevara

Время: 6 апреля, 19:00

Цена билета: 800-1500.