​Ычмухристы откроют выставку в барнаульской галерее

24 января в 18:00 в галере "Бандероль" откроют выставку "Всё на Ы", посвященную герою барнаульского арта - космическому лягушонку Ычмухрю. Здесь будут рисунки, комиксы, арт-объекты, мультипликация и инсталляция.

Ычмухрю существует в культурном пространстве Барнаула уже 15 лет. Всё началось в Новоалтайском художественном училище, где студент Михаил Чурилов купил игрушку и придумал ей имя. Его друзья сразу сказали твердое "нет реализму" и стали рисовать лягушонка в разных техниках.



"Ычмухрю - это лягушонок, хотя некоторые называли его ящерицей, драконом, но чаще инопланетянином. Мы склонны к тому, что это космический лягушонок, - говорит Михаил Чурилов, основатель арт-течения, искусствовед и теперь уже преподаватель колледжа АлтГУ. - Это не страшные картинки и не арт-брют. Просто художники не сковывают себя строгими нормами какого-либо направления. Чем непосредственнее рисунок, тем лучше".

Впервые Ычмухрю "вышел в свет" в августе 2013 на выставке "Секреты барнаульцев" в "Туриной горе". В 2015 году он поучаствовал в биеннале "Аз.Арт.Сибирь - 2015". В том же году было "Собрание молодых художников 3" в "Республике ИЗО", где также выставили несколько работ в этом стиле. А в апреле 2016 года в ИЗО открылся и персональный проект героя - "Адепты Ычмухризма".

В 2015 году появилась группа Ычмухрю Вконтакте, где выставляются работы студентов колледжа АлтГУ в наивном стиле, а также неудачные работы, главное требование к которым вызвать улыбку у зрителей и желание авторов впредь учится лучше.

"Все через Ы" - это вторая персональная выставка ычмухристов. Общим для выставленных работ стал концептуализм и соединение изображения и текста. К ычмухристам присоединились и другие художники города, а также студия детской мультипликации "Карандаши".