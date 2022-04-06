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Интерактивно-игровая выставка роботов уже в Барнауле

«Роботека» приглашает в гости всех ребят и их родителей на увлекательные экскурсии, где на экспонаты можно не только смотреть, но и управлять, играть и контактировать с ними!

Интерактивно-игровая выставка роботов в Барнауле.
Интерактивно-игровая выставка роботов в Барнауле.
Фото предоставлено рекламодателем
  • Вы удивитесь танцевальным трюкам, спортивным навыкам и робоакробатике экспонатов из разных стран!
  • Познаете искусственный интеллект вербального и невербального общения.
  • Построите настоящий вулкан в песочнице нового поколения!
  • Создадите рисунок вместе с роботом-художником и построите маршрут самому маленькому экспонату!
  • Сразитесь в бою управляя робопауками и дронами внедорожниками!
  • Посетите мир современных игр на приставках x-box, PS и Виртуальной реальности (VR).
  • А Зона приставок из 90х — напомнит детство многим родителям!

Также, смастерим крутую поделку на мастер-классе по 3D ручкам!

Цена Билетов:

  • Взрослый — 400 руб.
  • Детский — 350 руб.
  • Пенсионный — 350 руб.
  • Групповые от 10 чел — 300 руб.
  • Дети до 3х лет — бесплатно
  • Деткам с 7 лет вход возможен самостоятельный!

Выставка роботов Барнаул, ТРЦ «Арена», 4 этаж (бывший картинг), ежедневно с 11.00 до 20.00, 8−923−749−72−44

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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