Интерактивно-игровая выставка роботов уже в Барнауле

- Вы удивитесь танцевальным трюкам, спортивным навыкам и робоакробатике экспонатов из разных стран!
- Познаете искусственный интеллект вербального и невербального общения.
- Построите настоящий вулкан в песочнице нового поколения!
- Создадите рисунок вместе с роботом-художником и построите маршрут самому маленькому экспонату!
- Сразитесь в бою управляя робопауками и дронами внедорожниками!
- Посетите мир современных игр на приставках x-box, PS и Виртуальной реальности (VR).
- А Зона приставок из 90х — напомнит детство многим родителям!
Также, смастерим крутую поделку на мастер-классе по 3D ручкам!
Цена Билетов:
- Взрослый — 400 руб.
- Детский — 350 руб.
- Пенсионный — 350 руб.
- Групповые от 10 чел — 300 руб.
- Дети до 3х лет — бесплатно
- Деткам с 7 лет вход возможен самостоятельный!
Выставка роботов Барнаул, ТРЦ «Арена», 4 этаж (бывший картинг), ежедневно с 11.00 до 20.00, 8−923−749−72−44
Информация о стоимости действительна на момент публикации