​Как отпразднуют Татьянин день в Барнауле

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и 25 января православный праздник в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской стали праздновать как день рождения университета, а позднее и как праздник всего российского студенчества. Рассказываем, куда сходить в Барнауле в этот день.

Технический университет



В 08:00 студентов по традиции приглашают на Божественную литургию в Никольской церкви (пр. Ленина, 36). С 10:30 участники крестного хода, пройдут до часовни Святой Татианы (двор АлтГТУ), где пройдет молебен. Студенты тут смогут окропить свои зачётки.

Продолжится праздник в манеже АлтГТУ (ул. Комсомольский, 69-а). В 11:00 здесь устроят межвузовский конкурс "Угощение от Татьяны". Участницы конкурса - студентки по имени Татьяна - принесут свои кулинарные творения - торты, блинчики с разными начинками, профитроли, рулеты, печенье и многое другое.

Исполняющий обязанности ректора Андрей Марков угостит всех сбитнем "Ползуновский", который приготовят по рецептуре, созданной студентами института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

Государственный университет

Раньше торжество всегда проводили возле университетского корпуса на ул. Димитрова, 66, но из-за морозов в этом году его проведут в тепле - в холле концертного зала.

Празднование начнется в 12:00 с традиционного визита императрицы Елизаветы Петровны, учредительницы первого российского университета, которая прибудет в карете ко входу в галерею "Универсум".

В госуниверситете принято встречать День студента аппетитными блинами и горячим сбитнем. В этот раз "агушники" приготовили особенное угощение. Здесь презентуют гигантскую пряничную счастливую зачетку, испеченную специально к этому дню. Продегустировать этот кондитерский шедевр или отломить кусочек на удачу сможет каждый желающий.

Центральный парк

В парке будут бесплатно давать коньки всем Татьянам на один час посещения катка. Акция действует на протяжении всего дня с 10:00 до 19:00 и при предъявлении паспорта.

В этот же день студентов в парке ждет "Халява". Ребята могут обменять шпоры на горячий чай. Первокурсники, закрывшие первую сессию на отлично и хорошо, бесплатно посетят комнату смеха, где им предстоит сделать селфи с зачетной книжкой и принять участие в конкурсе "Селфи в парке". Победитель получит приз.

Спортпарк Алексея Смертина

Здесь пройдет спортивно-развлекательный праздник "Горячий лёд". Гостей ждут эстафеты между студенческими командами в ледовом комплексе «Льдинка». Организаторы приготовили горячий чай и угощения для всех гостей, групп поддержки и команд. Сбор гостей и регистрация команд в 14:00. Начало праздника в 15:00.

Вы можете составить свой культпоход в этот день. Все события 25 января в календаре Афиши.