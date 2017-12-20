​Какие фильмы покажут в барнаульских кинотеатрах в Новый год-2018 и на каникулах

Кино остается важнейшим из развлечений на Новый год. В этом году культурная кинопрограмма изобилует мультфильмами. Конечно, будут традиционные "Елки" и один очень патриотический спортивный фильм.

С 21 декабря



Фердинанд



Режиссер: Карлос Салдана, США, 2017.

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Он огромный и очень сильный, но с детства предпочитает сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Быку предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой.

Елки новые



Режиисер: Жора Крыжовников, Россия, 2017.

Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима.

Новые и уже знакомые герои "Елок" влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо.

С 28 декабря

Три богатыря и принцесса Египта



Режиссер: Константин Феоктистов, Россия, 2017.

В новогоднюю ночь Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за праздничным столом. Богатыри же едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, но он хочет стать самым главным месяцем в году. Для этого ему срочно надо попасть к египетским пирамидам и прочитать заклинание.

Движение вверх



Режиссёр: Антон Мегердичев, Россия, 2017.

Есть победы, которые меняют ход истории. Таким триумфом стали легендарные "три секунды" — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США. Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты.

В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш.

С 1 января

Чудо-юдо



Режиссер: Артем Лукичев, Россия, 2017.

Сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. Злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

Роли озвучили: Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов.

С 4 января

Тайная жизнь насекомых



Режиссёры: Арно Бурон, Антун Крингс, Франция, Люксембург, 2017

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение.