​Кай Метов выступит в Барнауле с ностальгическим концертом

Кай Метов (он же Кайрат Ерденович Метов) заработал популярностьсразу как только начал сольную карьеру, он стал настоящим символом лихих 90-х. В апреле он выступит в Барнауле.

Он учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, два года служил в бригаде охраны Министерства обороны, где в свободное время был сначала активным участником, а затем и музыкальным руководителем ВИА "Молодость".



В 1991 году Кай записал свои первые песни, которые мгновенно стали популярными ("Мама! Я хочу быть пионером", "Битое стекло"). С этого момента начинается его карьера автора-исполнителя.

В 1993 году выходит дебютный альбом "Position № 2" с одноимённым хитом, который стал визиткой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом "Вспомни меня".

В 2003 году Кай Метов заявил о себе не только как автор-исполнитель своих песен, но и как композитор, написав абсолютно хитовую песню "Роза чайная" для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова. В 2014 году артист выпустил первый инструментальный альбом "Для тебя и о тебе", закрепивший за композитором статус одного из самых сильных мелодистов страны.

На сегодня Кай Метов - автор 10 студийных альбомов и 8 сборников. Он продолжает активную творческую и гастрольную деятельность, но при этом ещй и занимается бизнесом в сфере плацентарной и нанокосметики.

Место: ДК Барнаула

Время: 21 апреля, 19:00

Цена билета: 700-2400 рублей.