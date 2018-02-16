"Киномир" рассказал, сколько билетов продал в 2017 году на самые популярные фильмы

Сеть "Киномир" обнародовала рейтинг самых популярных у зрителей фильмов в 2017 году. Этот список не сильно отличается от других рейтингов, разве что в Алтайском крае чуть больше любят мультфильмы. В статистике учитывали все кинотеатры сети включая Бийск и Новосибирск, считали проданные билеты в 2017 году с января по декабрь.

Последний богатырь





75 тыс. билетов

История обычного парня Ивана, который по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом мире живут герои русских сказок, волшебство - неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. Фильм заслужил теплые отзывы критиков и зрителей, благодаря красивой картинке и тонкому юмору.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки



67 тыс. билетов

За капитаном Джеком Воробьем охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт - трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. Несмотря на то, что фабула фильма повторяет все предыдущие, новые "Пираты" понравились зрителям. Тут постоянство Джонни Деппа пошло на пользу франшизе.

Гадкий я 3



62 тыс. билетов

Юный Бальтазар Брейк блистал актерскими талантами, но сериал закрыли, а парень решил стать настоящим злодеем и и украсть самый огромный бриллиант в мире. Агент Грю много раз пытался поймать преступника. Миньоны призывают Грю вернуться к злу. Это картина стала шестым мультфильмом и 31-м в общем списке фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов.

Босс-молокосос



61 тыс. билетов

История, рассказанная от лица семилетнего брата новорожденного мальчишки - фантазера Тима, который ревнует его к родителям. Но главный герой - совсем не простой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу. Мальчику предстоит объединиться со своим "нелюбимым" братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.

Форсаж 8



51 тыс. билетов

Большая компания Доминика Торетто снова в сборе. Киберпреступница Сайфер, заставляет Доминика принести ей сверхмощное оружие - электромагнитную пушку. Торетто изменил себе, друзьям и любимой женщине. Мистер Никто обращается к Люку Хоббсу и Деккарду Шоу, чтобы те разыскали пропавшего с пушкой Торетто. Несмотря на всю нелепость и неправдоподобность происходящего, создателям фильма удалось выпустить красивый фильм с безумными спецэффектами, которые побили рекорды предыдущих частей франшизы.

Стражи Галактики. Часть 2



46 тыс. билетов

Землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот Ракета - слагаемые невероятного успеха фильма. В этой части Квилл встречает своего отца, которого так долго искал. Правда, он оказывается отнюдь не положительным персонажем. Зрители в восторге от этой части "Стражей", которую во многом "сделал" персонаж второго плана - Йонду Удонта - в исполнении великолепного Майкла Рукера.

Салют-7



43 тыс. билетов

Космическая станция "Салют-7", находящаяся на орбите в беспилотном режиме, перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях.

Тор: Рагнарек



41 тыс. билетов

Тор обнаруживает, что Локи, захвативший трон Асгарда, приблизил самое страшное событие - Рагнарёк - последнюю битву Асгарда с его полным уничтожением. В попытке предотвратить это событие Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей - Халка. Вместе им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров - огненным демоном Суртуром. Критики назвали фильм самым главным "головокружительным экшн-аттракционом".

Викинг



40 тыс. билетов

Действие происходит в раннем Средневековье. Это время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат - бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что "для мира нужно больше мечей, чем для войны". Глобальная реконструкция того мира, откуда "пошли мы", потребовала от создателей семи лет подготовки.

Зверопой



34 тыс. билетов

Коала по имени Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге Бастер и его друг, баран Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города. Трогательная и самая музыкальная история о том, что мечты должны сбываться несмотря ни на что.

P.S. Для сравнения. На нашумевший патриотический фильм о баскетболе "Движение", вокруг которого разгорелись жаркие дискуссии, в "Киномире" на этот момент продано 111 тыс. билетов.