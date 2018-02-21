​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Чёрная Пантера"

22 февраля на экраны выходит фильм Райана Куглера "Чёрная Пантера". Этот необычный проект Marvel уже породил массу споров среди критиков.

Это 18-й фильм киновселенной Marvel и последний перед главным кинокроссовером - фильмом "Мстители: Война Бесконечности".



Действия фильма происходят в мифической стране Ваканде. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла вибраниума. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны - Чёрная Пантера - вставал на защиту угнетённых.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.

Комикс про "Чёрную Пантеру" планировал экранизировать (и сыграть главную роль) Уэсли Снайпс ещё в начале 1990-х, но проект так и не закончил. Зрители увидели этого "зверя" только в мае 2016-го в фильме "Первый мститель: Противостояние".

Действие "Чёрной Пантеры" начинается как раз сразу после событий "Первого Мстителя". Гибель короля Т`Чаки заставляет его сына Т`Чаллe взойти на престол. Съемки фильма проходили в Атланте, США, в Пусане, Южная Корея, в Рувензори, граница Уганды и Конго, а также в национальном парке Бвинди, Уганда.

Значительная доля экранного времени посвящена красивейшим, ярким пейзажам и рассказам о жизни в Ваканде. Критики говорят, что этот фильм совершенно не похож на то, что до сего момента делали в Marvel Studios, и потому стоит особняком в череде супергеройских боевиков.

В "Чёрной Пантере" нет героики, зато остальные жанры намешаны в большом количестве. Это странный коктейль из боевика, драмы, любовной комедии и фильмов National Geographic об обычаях африканских племен.

В фильме затрагиваются темы верности своим людям, дружбы и преданности, традиций и веры. При этом мир никто не спасает. Это типичная колониальная история. Сюжет связан с тем, что жителям Ваканды предстоит решить главную задачу - продолжать скрывать свою удивительную страну от всего мира (и жить спокойно и счастливо) или открыть Ваканду для всех (и тогда эти "все" хлынут сюда сплошным потоком, разрушая многовековые традиции).

"Чёрную Пантеру" стоит посмотреть ещё и потому, что это первый по-настоящему сольный фильм о чернокожем герое, снятый чернокожим же режиссёром. Пока одни критики говорят, что герой слишком плоский и невзрачный и все второстепенные персонажи его переигрывают, другие восхищены спецэффектами и пейзажными красотами фильма.



С жителями Ваканды мы встретимся в мае. В "Войне Бесконечности" нам представят масштабное сражение объединенной армии племен этой страны и супергероев против армии Таноса.

Фото: www.kinopoisk.ru.