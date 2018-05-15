​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Дэдпул 2"

17 мая на экраны выйдет "Дэдпул 2" - один из самых ожидаемых фильмов года, сиквел приключений болтливого и в целом гадкого наемника с обезображенным лицом и 12-й фильм из киносерии "Люди Икс".

Режиссёр первого фильма Тим Миллер отказался снимать продолжение из-за творческих разногласий со сценаристом и исполнителем главной роли Райаном Рейнолдсом. В режиссёрское кресло уселся Дэвид Литч, на чьём счету есть суперуспешные "Джон Уик" и "Взрывная блондинка".



Дэдпула (в миру Уэйда Уилсона) все так же играет Райн Рейнольдс. Анти-героем станет Кейбл - путешествующий во времени солдат-полукиборг, мутант уровня Омега, обладающим способностью к телепатии.

Его сыграет Джош Бролин, который уже подписал контракт на четыре фильма с этим персонажем. Для борьбы с этим мутантом Дэдпул должен собрать команду, а также всерьёз задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.

Планы о сиквеле "Дэдпула" появились ещё до выхода первого фильма и были подтверждены в феврале 2016 года.Зрителям обещают, что в фильме откроются новые грани персонажа, и он понравится даже тем, кого оттолкнула первая кинолента.

"Дэдпул 2" будет трогательнее и, как ни странно, человечнее, чем оригинал. Герой привлекательный и впечатляющий, несмотря на все свои несовершенства, в частности легкомыслие и полную бестактность.

Фирменный пофигизм, непристойные оскорбление и зашкаливающее насилие снова станут основой фильма. Они составят тот неповторимый кинематографический винегрет, которым изначально планировался "Дэдпул".

Критики, уже посмотревшие вторую часть предупреждают, что шутки станут жестче и пошлее. Кровищи также прольётся больше - сиквел называют самым кровавым фильмом со времен второй части "Убить Билла".

Большинство высоко оценивают новый фильм, отмечая, что он оказался лучше первой части. Словом, "Дэдпул 2" вдвое приумножил все то, за что фанаты полюбили оригинал.

Фильм критикуют за многочисленные отсылки к поп-культуре, но другим, напротив, этого и надо было. Тем более, что отсылки всякий раз красиво обыгрываются.

По накалу эмоций фильм сравнивают с "Войной бесконечности". Причем некоторые критики склонны к тому, что "Дэдпул" переплюнул "Мстителей". Даже те, кому не понравился оригинал, сходятся во мнении, что сиквел превзошел первую часть.

Портал Collider предостерег зрителей от спойлеров, которые могут испортить ощущения от просмотра, и выразил восторг от юмора и всего актерского состава, а сцены после титров назвал лучшими за всю историю супергеройского кино.



Фото: www.kinopoisk.ru.