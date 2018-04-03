Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Гоголь. Вий"

5 апреля в кинопрокат выходит вторая часть детективного хоррора про знаменитого писателя - "Гоголь. Вий". Главный герой, как и прежде, пытается расследовать жестокие ритуальные убийства в селе Диканька, в которых замешан таинственный Всадник. В этом молодому человеку помогают видения, посещающие его во время припадков, и влюблённая в него утопленница Оксана. Среди соратников оказываются также кузнец Вакула, доктор Бомгарт и экзорцист Хома Брут.

Режиссёром фильма стал Егор Баранов (сериалы "Фарца" и "Саранча"), главную роль исполнил Александр Петров. Также в киноленте снялись Евгений Стычкин, Ян Цапник, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Сергей Бадюк, Юлия Франц и другие российские актёры.



Напомним, что "Гоголя" планировали как сериал, но, отсняв первую серию, поняли, что "потенциал у проекта гораздо выше". Так решено было придать проекту иной статус - такой "сериал в кинотеатре", сделав визуально еще эффектнее.

Критики отмечают, что второй фильм получился гораздо мрачнее первого. В нём в разы больше мистики. Вместе с числом жертв и изощрённостью убийств растет и степень напряжения. События также стали "плотнее", их все больше в единицу экранного времени. Кроме всего прочего, зрителям обещают приоткрыть тайну видений Гоголя. Он выяснит, что с потусторонними силами его связывает не только его бред.

Вместе с тем, критики отмечают, что для людей, не смотревших первую часть, начало второй станет загадкой: режиссер не удосужился напомнить предыдущие события. И вообще, в "Вие" слишком много событий, персонажей и сюжетов, так что они смешиваются в одну большую непонятную кучу.

Солидарны киноманы в одном: если вам не понравится фильм "Гоголь. Начало", то не стоит смотреть вторую часть. Если же понравился, то "Вий" не разочарует, и в некоторых местах даже превзойдёт ожидания.

Поклонникам произведений Николая Васильевича стоит расслабиться при просмотре и не позволять столь свободной интерпретации сюжетов писателя и его биографии мешать наслаждаться мистической атмосферой Диканьки.

Поскольку "Гоголь" - это всё же сериал, каждый мини-сюжет (каждая серия) логичен, завершен и основан на отдельном рассказе Гоголя. В основу третьей и четвёртой серии, которые стали полнометражным "Вием" легли "Вечер накануне Ивана Купала" из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", и "Вий" из "Миргорода".



Однако есть и основной сюжет и он на этом не закончится. В конце фильма обещают нарезку кадров из третьей части. Она будет называться "Страшная месть" и выйдет на большие экраны в августе 2018 года.

Фото: www.kinopoisk.ru.