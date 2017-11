​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Легенда о Коловрате"

Новая историческая лента "Легенда о Коловрате" от режиссеров Джаника Файзиева и Ивана Шуховецкого выходит в широкий прокат 30 ноября. После предпремьерного показа критики назвали картину "масштабной и зрелищной".

Сюжет повествует о легендарном подвиге рязанского воеводы Евпатия Коловрата. События происходят в 13 веке. 1237 год. Русь раздроблена. Почти все рязанское войско полегло в битве с Батыем, а жители старой Рязани поголовно уничтожены татаро-монголами. Евпатий Коловрат, узнав страшную весть, двинулся из Чернигова в Рязань со своей малой дружиной. Он хочет противостоять хану Батыю, чтобы отомстить за родину.



Российские киноделы опять не решились претендовать на историческую достоверность, поэтому новый отечественный фильм представляет собой фэнтези. И драму. Создатели сделали акцент на чувствах персонажей, тем самым показывая, что же делает героя из обычного человека.

Фильм можно считать очередным ответом Голливуду. Некоторые критики уже сравнили его с картиной "300 спартанцев". Но войско в "Коловрате" сокращено до группы людей в пару десятков воинов (в летописях, впрочем, говорится о том, что в "малой дружине" было около 1700 человек). Они противостоят захватчикам не столько силою, сколько хитростью. Объясняется это тем, что современный зритель вряд ли будет увлеченно смотреть сказания, ему подавай сюжетные твисты.

"Легенда о Коловрате" стал первым российским фильмом, который полностью сняли по технологии хромакей. И это был самый большой хромакей в Европе. Панорамы Древней Руси, медведь и метель – все это снималось "на зеленке". Для этого на заводе ЗИЛ построили громадный съёмочный павильон. В нем оборудовали костюмерные, гримерные, манеж и стойла для лошадей. Во время съемок случалось всякое. Например, пришлось успокаивать бешеного страуса.

Оператором всего этого выступил Максим Осадчий ("Сталинград", "Дуэлянт", "Девятая рота"). Визуальными эффектами занималась студия Main Road Post ("Дуэлянт", "Сталинград"). Если верить словам Павла Степанова, руководителя "Централ партнершип", эффекты делались "сказочными" специально. Ведь необходимо было подчеркнуть, что события картины - легенда. А вот элементы одежды, доспехи и оружие воинов изготавливали вручную.

Перед предпоказом фильма в Москве Джаник Файзиев отметил: "Мы пытались рассказать такую историю, чтобы зритель на эмоциональных качелях подлетал от невероятной нежности до беспокойства за героев. Участвовал в невероятном экшне, находился внутри него: пролетал под мечами, видел настоящих сильных людей, красивые отношения. И беспокоился за то, как наш главный герой справится с навалившейся на него ответственностью".

В актерском составе фильма: Илья Малаков (который, кстати, сам выполнял большинство трюков), Полина Чернышова, Александр Цой, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл. и Андрей Бурковский.

Саундтрек к фильму написал Серж Танкян. Да, тот самый из System of a Down. На песню "Прекрасный день, чтобы умереть" (A Fine Morning To Die) был снят клип с Сержем и солисткой группы IOWA.



Кроме российских зрителей, фильм также увидят в США, европейских странах и Монголии.

Текст: Анастасия Гамаюнова

Фото: www.kinopoisk.ru.