​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Мир Юрского периода 2"

С 7 июня в прокат выходит сиквел истории про динозавров "Мир Юрского периода 2". Фильм приурочен к юбилею выхода на экраны картины Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" в 1993 году.

За постановку нового фильма отвечает Хуан Антонио Байона. Там появятся не только герои первой части, но и знакомый по оригинальному "Парку Юрского периода" доктор Ян Малкольм в исполнении Джеффа Голдблюма.



В свое время первая часть "Мира Юрского периода" финишировала с результатом 1,6 миллиарда долларов и была самым успешным релизом летнего сезона до момента выхода в прокат третьих "Мстителей". Режиссёр Байона предупредил, что в этой части зрителю стоит готовиться к несметным ордам рычащих, опасных и неуправляемых древних существ и мощному саспенсу.

Действие картины разворачивается через четыре года после событий первой части. Парк, как мы помним, разрушен, и динозавры свободно бродят по острову Нублар. Но тут неожиданно пробуждается древний вулкан, лежащий прямо под островом.

Клэр, бывший менеджер парка развлечений, организует кампанию по спасению динозавров. Она находит инвесторов и, конечно, обращается к лучшему в мире дрессировщику динозавров Оуэну. В прошлом между ними были романтические чувства, но они прерваны, и Оуэна не сильно тянет на Нублар. Клэр придётся надавить на больное: Оуэн вспоминает о своей самой разумной воспитаннице, рапторе Блю.

Экспедиция прибывает на остров, где продолжает накаляться сейсмическая обстановка. Героям предстоит не просто самим спастись от вулканических бомб и потоков лавы: выясняется, что колоссальное извержение грозит существованию всей планеты.

Байона неоднократно заявлял, что в сценарии картины заложена интересная моральная дилемму: нужно ли человеку спасать кровожадных монстров, один другого страшнее и смертельно опаснее? Может, лучше пусть погибнут в вулкане и дело с концом?

За спецэффекты в картине отвечает художник Нил Сканлан, получивший премию "Оскар" за "Бэйб: Четвероногий малыш", а также (что более важно) контролирующий визуальные цифровые операции во всех последних эпизодах "Звездных войн" (за что в 2016 получил награду BAFTA "Лучшее достижение в области специальных визуальных эффектов").

Задача у Сканлана была простой - сделать так, чтобы монстры были максимально реалистичными. Для создания эффекта присутствия использовали аниматронику, были созданы электронные куклы, что позволило местами обходиться без компьютерной графики. Говорят, что одного из роботизированных динозавров часть съемочной группы воспринимала как живого и жутко боялась.

Самому Сканлану интереснее всего было работать над Индораптором - результатом неудачного эксперимента учёных - и передать выпадающие чешуйки и повреждения кожи.

Многие критики уже назвали "Мир Юрского периода 2" идеальным в визуальном плане и даже "жемчужиной, которая станет частью истории кино". Зрители уверенно ставят 10 из 10.





В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Б.Д. Вонг.

Фото: www.kinopoisk.ru.