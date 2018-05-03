​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Мстители: Война бесконечности"

3 мая в кинотеатрах стартует фильм "Мстители: Война бесконечности". И это тот случай, когда кинопремьеру недели можно назвать кинопремьерой года. На протяжении 10 лет Marvel выпускал в свет удивительные истории, которые происходили в разное время в разных местах галактики, и теперь они все сложились в один громадный сюжет.

По сюжету супергероям предстоит противостоять Таносу - настоящему вселенскому злодею, который прибывает на Землю, чтобы собрать камни бесконечности для перчатки. Она позволит ему менять реальность по своему желанию. Мстители должны объединить усилия со Стражами Галактики, чтобы остановить безумного титана, прежде чем он уничтожит половину вселенной. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело именно к этому моменту - судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.







Впервые на большом экране встретятся две команды супергероев: Мстители - Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Черная Вдова, Сокол, Алая Ведьма и Вижен - и Стражи Галактики: Звездный Лорд, Дракс, Гамора, Небула, Ракета и Грут. Плюс, Черная Пантера и Человек Паук. От количества супергероев и кинозвезд, которые их играют, просто рябит в глазах.



Перед просмотром стоит освежить в памяти подробности появления пресловутых камней, из-за которпых весь сыр-бор. Первый артефакт - камень пространства - появляется в "Торе". Это собственность "Щ.И.Та", организации, противостоящей злу. В первых "Мстителях" Тор забиает его в Асгард.

Второй артефакт - камень реальности - мы видели во "Торе-2". Его впоследствии сдают на хранение одному странному коллекционеру на задворках космоса. Камень силы оказывается у "Стражей Галактики", они отдают его межгалактическим правоохранителям - корпусу "Нова".

Еще один артефакт находится в жезле Локи. Найдя его, Тони Старк и Тор производят нового супергероя Вижна, у которого во лбу теперь сияет камень разума. Обладателем камня времени стал Доктор Стрэндж.

Есть еще камень души, который никогда не появлялся во этой киновселенной и про который мы ничего не знаем. Собрав все камни бесконечности, Танос сможет управлять миром и героям надо ему помешать.

Это картина неоднократно была названа самой ожидаемой премьерой года. Показателем ожидаемости фильма стал уже дебютный трейлер, который стал самым просматриваемым в истории, набрав 230 млн просмотров за сутки, второй трейлер набрал 1 млн просмотров на YouTube за первые три часа после выхода.

Мировая премьера фильма прошла 23 апреля. "Мстители" собрали за первые выходные 640,9 млн долларов. Далеко не все фильмы собирают столько за весь свой прокат, тогда как картина Marvel сделала это за несколько дней. Лишь три фильма в истории ранее переваливали за черту в полмиллиарда долларов: "Звездные войны: Пробуждение силы", "Мир юрского периода" и "Форсаж 8".

Критики говорят, что это поистине эпичное полотно и настоящий шедевр от Marvel. О нём точно будут говорить еще долгое время. Однако, многие отмечают, что если вы не фанат киновселенной, будет трудно понять все хитросплетения.

"Люди, не вовлеченные во вселенную Marvel, не имеют ни малейшего шанса что-либо понять. Перед ними предстанет гигантомантская, почти трехчасовая неразбериха, гротескный свальный грех, напичканный нестерпимым пафосом, малопонятным юмором и агрессивными спецэффектами, - пишет Антон Долин на "Медузе".

Многие из тех, кто посмотрел фильм, говорят, что сам по себе фильм "Мстители: Война бесконечности" мало бы что значил в отрыве от предшественников, без всей предыстории, которую в 18 своих фильмах рассказывала Marvel. Герои просто появляются в кадре, их действия заданы в других фильмах и потому шаблонны. Но разве не это больше всего ценят фанаты?

Отзывы зрителей, впрочем, лучше любой критики. А оценка на Rotten Tomatoes говорит о том, что фильм понравился 93% аудитории.

"Мстители: Война бесконечности" - это 2,5 часа нон-стоп экшена, иногла прерывающего ся весьма драматическими моментами. Количество событий в единицу экранного времени просто зашкаливает. Их трудно даже удержать в голове. Разумеется, будет шикарная космическая графика.

И да, нам обещают величественный, шокирующий, трагический и очень сильный финал, после которого зритель будет озадачен дальнейшей судьбой героев и вообще всей этой франшизы.



Продолжение "Войны бесконечности" выйдет через год.

Фото: www.kinopoisk.ru.