​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Пассажир"

8 марта на экраны выходит триллер "Пассажир", который снял Жаум Кольет-Серра. Это уже четвертая его совместная работа с Лиамом Нисоном после успешных картин "Неизвестный", "Воздушный маршал", и "Ночной беглец".

Если бы кто-то попросил вас сделать нечто неожиданное и с вашей точки зрения необъяснимое в обмен на довольно крупную финансовую сумму, вы бы согласились? На этот вопрос должен ответить главный герой фильма Майкл МакКоли. Бывший полицейский, он потерял работу, не имеет накоплений, и должен в ближайшее время погасить ссуду за дом, а ещё его сын готовится к поступлению в колледж, что стоит недёшево.



Незнакомка предлагает ему разыскать "подозреваемого" в море пассажиров, используя смекалку и приобретённые в полиции навыки, а взамен обещает много денег. Майкл соглашается и запускает невидимый и страшный механизм, который может оборвать жизни всех пассажиров проезда, и только он один в силах этому помешать.

На каждой последующей остановке в поезд садятся новые пассажиры, все они не знакомы друг с другом, но что-то их объединяет, и это что-то сыграет важную роль в финале фильма. Майкл получает новую подсказку, а уровень опасности растёт с каждой минутой.

"Пассажир" - невероятно динамичный и быстрый психологический триллер с большой концентрацией действий на единицу экранного времени. Помимо главной тайны Кольет-Серра наполнил фильм множеством менее значительных секретов, чтобы окончательно запутать зрителя, пишут Новости кино. В пару к Нисону режиссёр взял Веру Фармигу, она сыграет ту самую незнакомку, которая искушает главного героя.

Съёмки проходили в Великобритании десять недель. Практически все события фильма происходят в движущемся поезде. Поезд по дороге въезжает в тоннели, минует платформы вокзала Grand Central, проезжает по Бронксу, над рекой Гудзон и каналами и лишь затем выезжает из города. Так создатели фильма не дают зрителям заскучать.

Но на настоящей железной дороге съёмочной группе работать не разрешили. Поэтому поезд пришлось построить с нуля. Это заслуга художника-постановщика Ричарда Бриджлэнда.

"Фильм сработает только в том случае, если зрители будут верить, что все происходит в реальном мире, - сказал Бриджлэнда. - Поэтому мы стремились избежать излишнего кинематографического лоска везде и во всем, где только это было возможно. Наш поезд получился действительно немножко запущенным, как настоящие поезда в подземке Нью-Йорка".

Помимо интерьера и экстерьера вагонов, дизайнерам пришлось продумать виды из окон, а также мельчайшие декорации для сцен, в которых поезд останавливался на станциях.



Боевые сцены в фильме ставил Марк Ванселов, который работал с Нисоном уже 16 раз. "Мы стремились показать поединки, в которых мог бы оказаться обычный человек, - говорит он. - Сейчас трудно удивить кого-то батальными трюками, люди на экранах летают, как птицы. Герой нашего фильма отнюдь не супергерой и способен постоять за себя только благодаря полученному в своё время опыту".

"Пассажир" сделан в лучших традициях Кольет-Серра, когда зрителя хватают в клещи и не отпускают до самого финала. При этом зритель до финальных сцен не совсем понимает, что происходит, но вынужден переживать целую бурю эмоций.



Критики говорят, что поклонникам Лиама Нисона "Пассажир" ничего нового не скажет, все это в разных степенях было уже в предыдущих фильмах о заварушках на транспорте. Но при этом картина и не разочарует, она отлично снята и достойна большого экрана.

Фото: www.kinopoisk.ru.