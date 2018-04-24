​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Танки"

26 апреля выходит в прокат отечественный исторический военно-приключенческий фильм "Танки". Постановщиком выступил Ким Дружинин, известный в первую очередь по фильму в аналогичном жанре "28 панфиловцев".
События "Танков" происходят в 1940 году накануне войны с Германией. Это история о инженере из Харькова Михаиле Кошкине (его сыграл Андрей Мерзликин), который разрабатывает инновационный танк и собирает два экспериментальных образца. Их нужно доставить в Москву на демонстрацию руководителям партии и правительства, в том числе самому Сталину.
Чтобы доказать всем уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом, а это более
Первыми фильм посмотрели российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии, дебютный показ прошел за три недели до официальной премьеры.
"Танки" создавали при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры. Министр культуры Владимир Мединский, посетивший премьеру в Москве, отметил: "Это необычный фильм, он несерьезно рассказывает о серьезных вещах. Фильм создан по мотивам реальных событий, но исторической правды в нем примерно столько, сколько в ленте "Неуловимые мстители".
Создатели "Танков" стремились соблюсти достоверность в части костюмов, вооружения и вообще колорита эпохи, но при этом картина не претендует на документальность. Ее снимали по мотивам реальных событий и в ней много вымышленных сюжетных линий.
Все, кто посмотрел картину отмечают портретное сходство Мерзликина со своим персонажем (фото Кишкина есть в финальных титрах). И, конечно, многие сравнивают фильм с одноименной онлайн-игрой.
В числе главных успехов "Танков" критики называют общий тон картины - это не страшная военно-историческая драма, а захватывающее приключенческое роуд-муви, временами переходящее в комедию. Фильм понравится и любителям любовных историй, и поклонникам экшена.
Финал картины столь же светел, как и все, что в ней есть, - пройдя через опасные приключений, благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
Фото: www.kinopoisk.ru.