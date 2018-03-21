​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Тихоокеанский рубеж 2"

22 марта на экраны выходит продолжение знаменитого блокбастера Гильермо дель Торо - фильм "«Тихоокеанский рубеж 2". Сиквел снял Стивен С. ДеНайт.

Он дебютант, это его первый блокбастер в режиссёрской карьере. Раньше ДеНайт писал сценарии сериалов и снимал их. Надо сказать успешно. В его копилке "Спартак: Боги арены", "Спартак: Кровь и песок", "Сорвиголова", "Ангел", "Кукольный дом".



Первый "Тихоокеанский рубеж" увидел свет в 2013 году. Сценаристами были Трэвис Бичем и Гильермо дель Торо. Сюжет строился на войне гигантских роботов-егерей, созданных и управляемых людьми, с гигантскими же монстрами-кайдзю, вышедшими из разлома в Тихом океане. Тогда человечество было спасено.

В "Тихоокеанском рубеже 2" действие разворачивается спустя 10 лет после событий первого фильма. Главным героем сиквела станет Джейк Пентекост (Джон Бойега), сын легендарного командира Стэкера Пентекоста (Идрис Эльба), пожертвовавшего собой ради спасения человечества. Джейк вполне мог стать пилотом егеря, но впал в немилость, оставил тренировки и связался с преступными элементами.

Теперь миру угрожает очередная смертельная опасность - гигантские монстры возвращаются, они сильнее, страшнее и больше, чем раньше. Более того, в этот раз у них есть поддержка на Земле.

Приемная дочь Пентекоста Мако Мори (Ринко Кикути) собирает новое поколение пилотов. Так что у Джейка появляется возможность блеснуть силой и храбростью. Кроме Ринко Кикути, в сиквеле вновь появятся Чарли Дэй и Берн Горман, игравшие в первом фильме ученых, посвятивших себя изучению гигантских монстров кайдзю. В команде Джейка окажутся пилот Нэйт Ламберт (Скотт Иствуд) и 15-летняя взломщица егерей Амара (Кэйли Спэни).

Автор первого фильма Гильермо дель Торо в новом проекте оказался не у дел. Он числится в списке продюсеров, но скорее номинально. Сюжет был почти полностью переписан.

Между тем, и трейлеры к фильму не впечатлили поклонников. Они обвинили режиссёра в том, что это очередное дорогое и бессмысленное кино, которое можно сравнить с "Трансформерами".

Однако в новом фильме егери определенно станут техничнее, что позволит им вывести уровень боёв на новую высоту. Что касается кайдзю, то в первом фильме из 40 придуманных "модификаций" было использовано только 9, так что есть все шансы увидеть всю красоту и многообразие этих монстров.



Заглядывая вперед, Стивен С. ДеНайт рассказал, что не исключает в будущем встречу егерей и Годзиллы. Студии готовы вкладываются в крупнобюджетные картины о здоровенных тварях, так что в скором времени может состояться большая экранная драка.