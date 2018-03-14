​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Tomb Raider: Лара Крофт"

15 марта на экраны выходит фильм Роара Утхауга "Tomb Raider: Лара Крофт". Съёмки вели в Кейптауне. Зрителям пообещали, что главная героиня предстанет в новом свете.

Кинофраншиза о Ларе Крофт успешно началась в 2001 году, когда сексуальную расхитительницу гробниц сыграла Анджелина Джоли. В марте 2013 года компания MGM выкупила у Paramount права на игру Tomb Raider. Paramount решилась на продажу после грандиозного провала второй части боевика - "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни" (режиссёр Ян де Бонт, 2003). Тогда же Анджелина Джоли объявила, что не хочет больше играть Лару.



Фильм Роара Утхауга создан по мотивам видеоигры, вышедшей в 2013 году, и стал перезагрузкой популярной франшизы. В игре представили новую Лару Крофт. Она такая же сильная и жёсткая, но не гипертрофированно сексуальная как раньше.

Продюсер Патрик МакКормик утверждает, что и создатели нового фильма также "приземлили" героиню. Если в первых двух лентах делали упор на фэнтези, то теперь повествование станет более реалистичным.

Поклонники франшизы, привыкшие видеть в роли Лары сексуальную красотку, такой шаг осудили. Отвечая на их нападки, режиссёр Утхауг говорит, что Лара стала не супергероем, а персонажем, в существование которого нетрудно поверить: "Если она падает, то получает синяки и ссадины, а не просто встает, отряхивается и идет дальше".

Новой исполнительницей главной роли стала Алисия Викандер, которая в детстве была страстной поклонницей игр Tomb Raider.

Лара - дочь эксцентричного искателя приключений Ричарда Крофта, который пропал семь лет назад. Ей 21 год, она работает курьером в восточном Лондоне, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, хочет расследовать дело о его таинственном исчезновении и отправляется в жутко интересное путешествие.

Ларе предстоит добраться до Гонконга, а оттуда на рыболовецкой лодке пуститься вплавь до острова Яматай. На пути ей предстоит повзрослеть, разгадать немало головоломок и попасть во множество разных переделок.



По замыслу создателей фильма зритель должен постоянно находиться рядом с главной героиней, постоянно идти ей вслед. Поэтому в фильме не будет параллельных линий, обилия персонажей и быстрой смены локаций. Однако, безумного драйва хватит, чтобы поразить воображение.