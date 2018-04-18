​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Тренер"

19 апреля на большие эксраны выходит спортивная драма "Тренер". Это дебют Данилы Козловского в качестве режиссёра. Он же стал сценаристом и продюсером картины, а также сыграл в ней главную роль.

"Меня всегда, помимо того, что происходит на поле, привлекало (и как артиста, и как наблюдателя) то, что происходит на бровке - это сверхэмоциональное, драматическое поведение тренеров, когда они ничего не могут сделать и пытаются повлиять на то, что происходит перед их глазами. Мне как артисту всегда было это интересно", - сказал Данила Козловский.



В центре сюжета - футболист национальной сборной Юрий Столешников, который в ответственный момент не забивает пенальти. После этой ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды в Новороссийске. С этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя и, преодолевая активное сопротивление игроков, сделать из начинающих игроков звёзд футбола.



Такой истории не было в реальности, но каждый из эпизодов могу происходить и происходил. Козловский называет, например, случай с Роберто Баджо, который не забил пенальти в 1994 году в ворота сборной Бразилии на чемпионате мира, и болезненный гол Андрея Шевченко в матче Россия - Украина в борьбе за выход в чемпионат Европы.

Одним из консультантов проекта стал главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. На роли в картине пробовались порядка трёх тысяч профессиональных футболистов, из которых создатели проекта отобрали около 200 человек. В их число вошли Алан Гатагов и Дмитрий Сычёв. Для "Тренера" также собрали внушительную массовку в 15 тысяч человек, многие из Краснодарского края - болельщики, футболисты, арбитры.

Картину стоит посмотреть еще и из-за блистательной игры корифеев кино - Андрея Смолякова, Витктора Вержбицкого, Владимира Ильина.



Бюджет на производство фильма составил 390 млн рублей, проект получил поддержку Фонда Кино, Минспорта РФ, Российского футбольного союза и лично Виталия Мутко.

В городах, которые летом примут чемпионат мира по футболу, проходят премьерные показы фильма. Он стал одним из самых обсуждаемых событий этой весны. Картину оценили и игроки Английской Премьер-лиги.

"Классное кино, показывает правильный путь к спорту, к футболу, поэтому мне очень понравилось", - сказал защитник ФК "Челси" Давид Луис. "Да, фильм очень реалистичный. Очень похоже на то, как мы себя чувствуем когда играем", - добавил защитник клуба Гэри Кэйхилл.

Критики говорят, что Козловскому удалось стереть грань между аудиторией и происходящим на экране, что он буквально «затащил» зрителя на стадионы. В каждом кадре картины будет виден ураган эмоций, захватывающий всех и вся.



Режиссёр поднял в "Тренере" много болезненных тем - отношения между игроками, поведение болельщиков, беспокойство тренера, романтические отношения в спорте, связь с родителями.

Козловский говорит, что пытался рассказать человеческую историю о радостях и горестях, в которой вид спорта не так уж и важен. Тем не менее, совершенно понятно, что фильм снят именно к Чемпионату мира по футболу и на этом фоне (а также на фоне неоднозначного отношения россиян к национальной сборной) станет еще боле кассовым.

Фото: www.kinopoisk.ru.