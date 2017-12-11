​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть "Звездные войны: Последние джедаи"

15 декабря в российский прокат выходит продолжение легендарной саги. Досадно, но восьмой эпизод российские зрители увидят на пять дней позже мировой премьеры.

"Последние джедаи" - сиквел предыдущих фильмов франшизы и второй в новой, уже третьей по счету трилогии. По результатам опросов Rotten Tomatoes это самый ожидаемый фильм 2017 года.



После "Пробуждения силы" и "Изгоя один" перед режиссером Райаном Джонсоном ("Во все тяжкие", "Звездные войны. Истории. Изгой один") встала непростая задача. Играть на ностальгических чувствах фанатов как Джей-Джей Абрамс уже нельзя, возвращаться к истокам как в спин-оффе тоже. Сюжет необходимо двигать дальше.

Действие фильма разворачивается сразу после "Пробуждения Силы". Впервые в истории "Звёздных войн" события начнутся через несколько секунд после окончания предыдущего эпизода.

После смерти Хана Соло Первый Орден и Сопротивление ведут безжалостную войну. Рей развивает свои способности с помощью Люка Скайуокера. Но мощь, пробудившейся в ней Силы, пугает даже рыцаря-джедая.

Кайло Рен обзавелся брутальным шрамом, перешел на Темную сторону и занял высокую позицию в Первом Ордене. Однако внутри его терзают сомнения по поводу правильности собственных действий. Тем временем, генерал Лея Органа, возглавляющая Сопротивление, вместе со своими соратниками разрабатывает новый план, который уничтожит Первый Орден. Финн и По вновь отправляются на опасную миссию. BB-8,судя по выпущенным официальным игрушкам, обзаведется злым двойником.

Видимо, в "Диснее" решили, что оранжевого дройда не достаточно, чтобы лица зрителей треснули от умиления. Знакомьтесь, порги! The New Yorker даже назвал их лучом света в темном царстве. Порги – это птицы, обитающие на планете Эч-То, где Люк Скайуокер вел уединенный образ жизни. Порги живут в утесах, строят гнезда и умеют летать. Важная информация: детёнышей поргов называли порглятами.

Созданием локаций "далекой-далекой галактики" в "Последних джедаях" занялся художник-постановщик Рик Хайнрикс (у которого, к слову, есть "Оскар"). Из-за масштабного строительства были заняты все павильоны студии Pinewood, Longcross Studios, а также локации в Хорватии и Ирландии. Райан Джонсон хотел отправиться в новые места и исследовать те темы, которых еще не касались "Звездные войны".

Нилу Сканлану (супервайзеру проекта) пришлось разработать и создать 130 инопланетных существ, у каждого из которых будет роль в фильме. Кроме того, вместе с новыми локациями, такими как планета Крейт и тронный зал Сноука, зрители увидят знакомые интерьеры: "Сокол Тысячелетия (на котором Джонсон оставил свой автограф), Крейсер Сопротивления, Ангар истребителей, Центр управления Рудниками, Звёздный Разрушитель, штаб-квартира Первого Ордена, Мега-Разрушитель.

Полюбившиеся актеры снова вернуться к своим ролям. Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвеа, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Люпита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дениэлс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис. В новом эпизоде будут «королевские камео». Британские принцы Гарри и Уильям исполнят роли штурмовиков.

Выход фильма был омрачен известием о смерти актрисы Кэрри Фишер и актера Кенни Бейкера. Ни одну из сцен с участием Кэрри не вырезали из фильма, но Кенни в роли R2-D2 мы больше не увидим. Вместо него роль сыграет Джимми Ви.



"Последние джедаи" на этот момент - самый длинный фильм франшизы. Хронометраж восьмого эпизода составит 150 минут. До этого самым продолжительным был "Месть ситхов".

Текст: Анастасия Гамаюнова

Фото: kinopoisk.ru.