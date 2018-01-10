​Кинопремьера недели. Почему стоит посмотреть фильм "Бахубали: Рождение легенды"

11 января в российский прокат выходит, пожалуй, самый неожиданный фильм - "Бахубали: Рождение легенды" - произведение южно-индийского кинематографа. Это картина о дворцовых интригах, любви и войне, масштабы и эпичность которой поражают даже видавших виды. Только подумайте: 600 специалистов по спецэффектам, 135 слонов, 2165 актёров и каскадёров.

В мировой прокат картина вышла 27 апреля 2017 года и, наконец, докатилась до российского зрителя. В оригинале этот фильм называется "Бахубали: Завершение", и он стал второй частью двухсерийной саги режиссёра и сценариста С.С. Раджамули о древних воинах и правителях. Однако на самом деле обе части рассказывают одну и ту же историю, просто разные её части. Почти шесть часов подряд смотреть это можно только из очень большой любви к индийскому кино, так что если не уверены, ограничьтесь второй частью - сюжетная линия не будет потеряна, и вы всё равно всё поймёте, несмотря на полную мешанину в хронологии.



Ну, а для скорейшего погружения неплохо будет хотя бы чуточку ознакомиться с экзотическими для многих понятиями индийской философии, такими как реинкарнация и дхарма, например.

Раджамули называют индийским национальным Кэмероном, потому что он умудрился побить все рекорды. "Бахубали" - это самый большой индийский кинопрокатный проект. Бюджет первой части составил 18,5 млн долларов. В Индии это был коммерческий суперхит. Прокат в США первой части фильма принес 6,7 миллионов. Ни один российский фильм не может похвастать тем же. На вторую часть потратили 40 млн долларов. Его сборы в мире составляют больше 141,5 млн.

По сюжету отважный воин Шива узнает о своем королевском происхождении. Оказывается, его отец Амарендра пал жертвой коварных дворцовых интриг. Его усыновила королева Сивагами. Старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда королева нарекла младшего сына наследником. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.

И Шиву, и его отца играет один и тот же актёр Прабхас, подчеркивая идею неизбежной преемственности и перерождения. Критики нашли в этой истории отголоски легенды о Короле Артуре, Песни о Нибелунгах, библейских сказаний и даже "Короля Льва". Кроме того, "Бахубали" можно считать одной из вариаций древнейшего индийского эпоса "Махабхарата" со всей его сложностью. В конце концов это будет "Возвращение короля" по-индийски.



"Бахубали", впрочем, не фэнтези и не костюмированная театральная драма. Это глубокий, философский эпос, который при этом предстает красивейшей сказкой, что вполне в духе индийского кино.

Что касается "красивостей", то это один из фильмов, которые непременно стоит смотреть на большом экране. Визуальный ряд прекрасен до слез: гигантские декорации, горы реквизита, тонны богато расшитых костюмов, трудоёмкие спецэффекты и настоящие, а не рисованные толпы народу на фоне. Все это переливается самыми диковинными индийскими красками.

Раджамули удалось снять фильм, который по техническим и драматургическим меркам догнал, а в некоторых местах и перегнал Голливуд, но при этом остался картиной "с индийской душой".

Главным достоянием "Бахубали" называют батальную сцену, где два наследника на царский престол одновременно и сражаются с врагом, и показывают собственную доблесть - от того, как они проявят себя в ней, зависят их шансы на престол.



Боевые трюки в фильме - фантастические. Блогеры отмечают, что китайцы с их летающими воинами и сражениями на мечах в небесах тут даже рядом не стояли. Некоторые спецэффекты, наверное, вызовут усмешку у тех, кто брюзжит о правдоподобности. Но мы-то помним, что это сказка. Возможно, самая красивая сказка.

И да, тут будут петь и танцевать.

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