​Кинопремьера недели. Поему нужно посмотреть фильм "Колесо чудес"

8 февраля на российские экраны выходит новый фильм признанного мэтра Вуди Аллена "Колесо чудес". Кинокритики, как и зрители, восприняли картину прохладно. Однако её все же стоит посмотреть.

Это кино не получило ни одной номинации на "Золотой глобус" и "Оскар". Впрочем, Вуди Аллен и так четырежды оскароносец, так что может себе позволить со снисхождением относиться к тому, как принимают его произведения.



"Когда ты завершил свой фильм, больше ты ничего не можешь сделать. Меня больше не интересует "Колесо чудес", - рассказал режиссёр в интервью "Кинопоиску". - Если людям фильм понравится, это будет восхитительно. Если критикам понравится - восхитительно! Если нет, меня это не расстроит. В любом случае моя жизнь от этого не меняется".

Действие картины происходит в начале 1950-х годов в нью-йоркском Кони-Айленде. Кейт Уинслет играет Джинни, жену неказистого и пузатого бывшего алкоголика и владельца колеса обозрения Хампти (Джеймс Белуши). Она влюбляестя в пляжного спасателя, который изрядно её моложе (Джастин Тимберлейк). Микки - будущий драматург, так что жизнь для него - один большой театр.

Однажды домой к Хампти наведывается неудачно выскочившая замуж за гангстера дочь Каролина (Джуно Темпл), с которой он не общался уже много лет. Она знакомится со спасателем Микки, и они тут же влюбляются друг в друга.

Эти герои составят любовный четырехугольник и разыграют историю страсти, жестокости и предательства среди бурной жизни знаменитого парка развлечений.

В фильме полно перекличек с другими работами самого Аллена и отсылок к классике американской драматургии. Сразу же можно узнать "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса. Есть аллюзии к драмам, к пьесам Юджина О’Нила. Критики, помимо того, критики нашли в фильме многое из Достоевского и Чехова.

Отмечается и визуальная красота и стиль "Колеса чудес". За эту сторону в фильме отвечал прославленный итальянский оператор Витторио Стораро, который снимал лучшие фильмы Бертолуччи и Копполы, да и с Алленом работает не в первый раз. Во многом благодаря ему, его мастерской игре с цветами и фактурами, от фильма совершенно невозможно оторваться.



"Колесо чудес" - фильм о простых, ничем не примечательных людях, которые живут рядом с нами. Они испытывают массу самых разных чувств от любовной неги до дичайших страданий. Картина рассказывает о том, что у каждого из нас есть своя мечта и что на пути к ней могут оказаться мечты чужие, такие же прекрасные, но конкурирующие.

Фото: kinopoisk.ru.