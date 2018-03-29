​Кинопремьеры апреля, которые нельзя пропустить

В апреле будет Гоголь и большие обезьяны, одна из которых Дуэйн Джонсон. И в танчики сыграем.

С 5 апреля



Гоголь. Вий



Режиссёр: Егор Баранов

Вторая часть страшной истории про писаря из Санкт-Петербурга. Гоголь собрал отличную команду для войны с темным всадником - местный полицейский, пьяница-доктор, суеверный кузнец и странствующий философ-экзорцист. Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы - Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Только потусторонние силы связывают Гоголя с его таинственные видениями или что-то еще? Вот в чем вопрос.

С 12 апреля

Рэмпейдж



Режиссёр: Брэд Пейтон

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом - гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

С 20 апреля

Тренер



Режиссёр: Данила Козловский

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. Данила всегда мечтал об этом. Ну, вот посмотрите, что получилось. Он там в главной роли, еслишто.

С 26 апреля

Смешарики. Дежавю



Режиссёр: Денис Чернов

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Танки



Режиссер: Ким Дружинин

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол. Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.