​Кинопремьеры марта, которые нельзя пропустить

В марте выходят несколько самых ожидаемых фильмов года, которые точно стоит посмотреть. Внимания зрителей заслуживают атмосферное кино о советском писателе Довлатове и новая работа прославленного Спилберга.

С 1 марта



Довлатов



Режиссёр: Алексей Герман мл. Россия, Польша, Сербия, 2018.

Сюжет охватывает несколько дней и завершается 8-го ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза.

Эта история также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще эта история и о времени, и о Ленинграде, который в то время был центром замечательной литературной и театральной жизни.

Семья Довлатова в полной мере участвовала в процессе художественной разработки фильма. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет, — подлинные вещи родом из 1970-х.

В ролях: Милан Марич, Данила Козловский, Хелена Суецка, Ева Герр, Артур Бесчастный, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Елена Лядова.

С 8 марта

Пассажир



Режиссёр: Жаума Кольет-Серра. Великобритания, США, 2018

Еще вчера день главного героя начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. У него есть всего одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Главные роли сыграли Лиам Нисон и Вера Фармига.

С 15 марта

Леди Бёрд



Режиссёр: Грета Гервиг. США, 2017.

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в мире и пытается быть не похожей на других. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

Tomb Raider: Лара Крофт



Режиссёр: Роар Утхауг. Великобритания, США, 2018

Лара Крофт — самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, когда она была подростком. Теперь ей 21, она курьер, рассекает на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Лара отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, она верит, что он жив, и хочет распутать обстоятельства его исчезновения. Главную роль в фильме после Анджелины Джоли «унаследовала» Алисия Викандер.

С 22 марта

Тихоокеанский рубеж 2



Режиссёр: Стивен С. ДеНайт. Китай, США, 2018.

Продолжение гигантского блокбастера Гильермо дель Торо о сражениях егерей и кайдзю. Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается. Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю. Здесь будет еще больше красивейших спецэффектор, огромных монстров-кайдзю и егерей.

С 29 марта

Первому игроку приготовиться



Режиссёр: Стивен Спилберг. США, 2018.

2045 год. Мир погружается в хаос. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании. Фильм снят по мотивам одноимённого научно-фантастического романа Эрнеста Клайна.