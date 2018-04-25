​Кинопремьеры мая, которые нельзя пропустить

Май богат на долгожданные премьеры. Мы наконец увидим Хана Соло в молодости, эпичную войну Мстителей с коварным Таносом и новые похождения Дэдпула с его фирменными грязными приёмчиками. Но и помимо этого будет на что посмотреть.

С 3 мая



Мстители: Война бесконечности



Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо, США, 2018

Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой. Но возникает новая угроза из космоса: Танос.

Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту - судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

Остров собак



Режиссёр: Уэс Андерсон, США, Германия, 2018

Это трогательная история 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром. По указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку. Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса Спотса.

Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры. Фильм создан с помощью сложной и кропотливой технологии кукольной стоп-моушен анимации.

Собибор



Режиссёр: Константин Хабенский, Россия, 2018

В ролях помимо самого Хабенского заняты Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, Роман Агеев, Гела Месхи, Михалина Ольшанска, Мария Кожевникова.



В фильме рассказывается история сопротивления. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание - единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Убив 12 эсэсовцев, 300 заключенных смогли прорвать заграждения и скрыться в лесу. Из них к концу войны в живых осталось около 50.

Главной декорацией к фильму стал воссозданный в полном соответствии с чертежами нацистский лагерь смерти.



С 17 мая

Дэдпул 2



Режиссёр: Дэвид Литч, США, 2018

В ролях: Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Билл Скарсгард.

Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся. Ещё более масштабный, ещё более разрушительный, чем прежде. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

С 24 мая

Черновик



Режиссёр: Сергей Мокрицкий, Россия, 2018

В ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Ирина Хакамада.

Молодой москвич Кирилл - талантливый дизайнер компьютерных игр - в один прекрасный день оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии - стать таможенником между десяткоами параллельных миров Вселенной.

Кириллу предстоит разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет. Главный вопрос: действительно ли наша Земля - всего лишь воображаемый "черновик", параллельный мир, которого в реальности не существует.

Хан Соло: Звездные войны. Истории



Режиссёр: Рон Ховард, США, 2018

В ролях: Эмилия Кларк, Олден Эренрайк, Фиби Уоллер-Бридж, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Джон Фавро.

Наглый и целеустремленный молодой мошенник и контрабандист Хан Соло всю жизнь полагался на собственную смекалку и харизму, выпутываясь из непростых ситуаций благодаря хорошо подвешенному языку и невероятной удаче. Но новое дело испытает его везение на прочность.

Загадочный Беккет предлагает Соло и его напарнику Чубакке вместе провернуть опасное, но чрезвычайно прибыльное дельце. Соло предстоит доказать всей галактике, что только он достоин управлять великолепным «Тысячелетним соколом» и носить звание лучшего контрабандиста.