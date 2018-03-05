Комик Руслан Белый проедет по городам и России и пошутит о них в новом шоу

По воскресеньям в 22:00 на ТНТ будут показывать новое шоу "Комик в городе". Руслан Белый отправляется в тур по России, он будет изучать каждый город и рассказывать о нем местным жителям в свойственной ему манере.

В Москве больше всего денег. В Москве больше всего развлечений. А благодаря ТНТ в Москве еще и больше всего юмора. До появления шоу «Комик в городе» с экрана телевизора про Россию всегда шутили из Москвы. Теперь Руслан Белый понесёт юмор в регионы.



Белый не собирается хвалить или ругать города. Весь стёб основан только на достоверных фактах: местные традиции, исторические события, язык, спорт, культура, остросоциальные темы, а также мнения известных жителей города. Это будет самый честный стендап про Россию.

В первом сезоне Руслан Белый заедет в Казань, Челябинск, Самару, Уфу, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар Сочи и даже родной Воронеж.

Идея возникла, когда Белый и его директор, а теперь ещё и креативный продюсер шоу "Комик в городе" Алексей Хлыстов ехали в поезде. "Что если выступать в местных стендап-клубах с монологами про город. Причём чисто по фану — приехать, посидеть час-два, накидать тезисы и выступить, - говорит Белый. - Сначала мы хотели сделать чисто интернет-проект, а потом прикинули и подумали: почему бы не превратить это в передачу?"

Практически все комики из шоу Stand Up давно переехали в Москву, но так или иначе шутят в монологах про свои города. Кто-то из местных потом обижается и думает: "Вот, свалили в столицу, а теперь смеются". Руслан Белый решил показать им, что комики могут делать это не только в Москве.

"Самое классное, что может быть в человеке, — это самоирония, а миссия комика — развивать её в людях, - говорит Белый.

Руслан Белый о Санкт-Петербурге:

Первая претензия к Питеру — ветер. Он выдувает душу! Приезжаешь духовно просветиться, в итоге — духовно простудился. Вернулся в Москву — вся душа в соплях.

Руслан Белый об Уфе:

Так, первая нестыковка, с которой я столкнулся — в Уфе 17% башкир и 28% татар. Где башкиры, ребят? Я подумал, вашему мэру впору идти в передачу «Ищу тебя.

Руслан Белый про Саратов:

Слушайте, ну, я подумал, что в Саратове мне будет легко, потому что я не первый стебу ваш город, понятно? 200 лет назад Александр Сергеевич Грибоедов в "Горе от ума" написал про ваш город: "Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми, подалее от этих хватов. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов".

Фото: пресс-служба ТНТ.